Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni di Lorenzo Caroti, playmaker italiano dal ricco palmares di trofei dalle quattro promozioni Serie A2-Lega A negli ultimi cinque anni, una Supercoppa LNP e una Coppa Italia Legadue.

Caroti è uno dei giocatori italiani in attività che ha conquistato più promozioni nella massima serie (al pari di Pini, Bruttini e Stefano Gentile), record detenuto da Guido Rosselli (cinque in totale) recordman appena ritiratosi dal basket giocato.

Il neoacquisto biancoazzurro nell’ultima stagione sportiva ha disputato 22 minuti a partita con 9.6 punti e 2.2 assist a referto contribuendo in maniera significativa alla vittoria del campionato della sua squadra.

In doppia cifra realizzativa in 17 partite sulle 34 di campionato, ha tirato con il 37% al tiro da tre punti, il 36% da due e il 91% ai liberi; miglior prestazione stagionale i 22 punti con 27 di valutazione ottenuti nella vittoria interna contro Milano.

Cresciuto nel settore giovanile di Cecina, debutta nel campionato di Serie B a soli 14 anni. Nel corso della sua carriera indossa le canotte di Reggio Calabria, Treviglio, due stagioni chiuse a 11.5 e 10.2 punti di media; Verona, biennio in cui ottiene la prima promozione in A1 nel 2022; Vanoli Cremona dove realizza il ‘triplete’ Supercoppa, Coppa Italia e campionato di Serie A2 nel 2022/23; Udine, due anni culminati con la promozione nella stagione 2024/25 alla media 8,4 punti, 1,5 rimbalzi e 2,4 assist a partita.

Il play classe 1997 ha svolto l’intera trafila giovanile nella Nazionale Italiana dall’Under 15 all’Under 20, per un totale di 45 partite, e una partecipazione agli Europei Under 18 in Turchia nel 2015 e Under 20 in Finlandia nel 2017.

Lorenzo è un nuovo atleta della Valtur Brindisi: benvenuto!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi