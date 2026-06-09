June 9, 2026
Giu 9, 2026    Posted by    Basket

Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni di Lorenzo Caroti, playmaker italiano dal ricco palmares di trofei dalle quattro promozioni Serie A2-Lega A negli ultimi cinque anni, una Supercoppa LNP e una Coppa Italia Legadue.
Caroti è uno dei giocatori italiani in attività che ha conquistato più promozioni nella massima serie (al pari di Pini, Bruttini e Stefano Gentile), record detenuto da Guido Rosselli (cinque in totale) recordman appena ritiratosi dal basket giocato.
Il neoacquisto biancoazzurro nell’ultima stagione sportiva ha disputato 22 minuti a partita con 9.6 punti e 2.2 assist a referto contribuendo in maniera significativa alla vittoria del campionato della sua squadra.
In doppia cifra realizzativa in 17 partite sulle 34 di campionato, ha tirato con il 37% al tiro da tre punti, il 36% da due e il 91% ai liberi; miglior prestazione stagionale i 22 punti con 27 di valutazione ottenuti nella vittoria interna contro Milano.
Cresciuto nel settore giovanile di Cecina, debutta nel campionato di Serie B a soli 14 anni. Nel corso della sua carriera indossa le canotte di Reggio Calabria, Treviglio, due stagioni chiuse a 11.5 e 10.2 punti di media; Verona, biennio in cui ottiene la prima promozione in A1 nel 2022; Vanoli Cremona dove realizza il ‘triplete’ Supercoppa, Coppa Italia e campionato di Serie A2 nel 2022/23; Udine, due anni culminati con la promozione nella stagione 2024/25 alla media 8,4 punti, 1,5 rimbalzi e 2,4 assist a partita.
Il play classe 1997 ha svolto l’intera trafila giovanile nella Nazionale Italiana dall’Under 15 all’Under 20, per un totale di 45 partite, e una partecipazione agli Europei Under 18 in Turchia nel 2015 e Under 20 in Finlandia nel 2017.
Lorenzo è un nuovo atleta della Valtur Brindisi: benvenuto!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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