Nuovo scossone negli equilibri politici del Consiglio comunale di Brindisi. I consiglieri comunali Nicola Di Donna, Maria Ciaccia e Luca Tondi hanno formalizzato l’uscita da Forza Italia per aderire a “Futuro Nazionale”, il movimento politico promosso da Roberto Vannacci.

La comunicazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e certifica una frattura significativa all’interno di quella che, fino ad oggi, è stata la compagine consiliare più numerosa del centrodestra cittadino. Con l’addio dei tre consiglieri, si assottiglia infatti in maniera considerevole la pattuglia azzurra riconducibile all’onorevole Mauro D’Attis, da anni punto di riferimento di Forza Italia sul territorio brindisino.

Una scelta che inevitabilmente apre interrogativi anche sugli assetti della maggioranza che sostiene il sindaco. Al momento non si registrano conseguenze immediate sulla composizione della giunta, ma la riduzione del peso consiliare di Forza Italia potrebbe condurre alla ridefinizione degli equilibri politici e amministrativi.

A frenare sulle possibili ripercussioni è lo stesso Nicola Di Donna, che esclude problemi nell’immediato. Contattato dalla redazione di Brundisium.net Di Donna precisa che «Ad oggi questa problematica non esiste», senza però escludere che nei prossimi mesi possa aprirsi un confronto politico più ampio per ridiscutere ruoli e rappresentanza nella maggioranza.

Un’affermazione che lascia intendere come la questione degli equilibri interni apossa tornare d’attualità qualora il nuovo assetto consiliare dovesse consolidarsi.

L’uscita dei tre consiglieri rappresenta comunque uno dei movimenti politici più rilevanti degli ultimi mesi a Palazzo di Città e segna l’ingresso ufficiale del movimento di Vannacci nell’aula consiliare brindisina. Resta ora da capire quali saranno le conseguenze sui rapporti personali e politici all’interno del centrodestra