Marco Ruggiero: «Da oggi c’è una sola comunità. Lavoreremo con serietà, umiltà e dedizione per essere all’altezza della fiducia ricevuta»
Lo ha fatto con il voto, con la partecipazione e con un messaggio Desidero innanzitutto ringraziare tutti i sanvitesi che hanno scelto di accordarci la loro fiducia.
Questo risultato mi emoziona e mi onora, ma soprattutto mi consegna una grande responsabilità.
So bene che questa tornata elettorale ha acceso speranze, aspettative e, in alcuni casi, anche preoccupazioni. È naturale che sia così. Le elezioni dividono nelle scelte. Da oggi, però, il mio pensiero è rivolto a tutta la città.
Da questo momento non esistono più elettori di uno schieramento o dell’altro.
C’è una sola comunità.
Sarò il sindaco di tutti: di chi mi ha sostenuto, di chi ha fatto una scelta diversa e anche di chi ha deciso di non votare.
I sanvitesi hanno affidato alla nostra coalizione il compito di guidare la città e di aprire una nuova fase amministrativa. Accogliamo questo mandato con gratitudine, ma senza trionfalismi.
Non ho mai promesso miracoli e non intendo farlo oggi.
Posso però assumere un impegno chiaro davanti alla città: lavoreremo con serietà, umiltà, trasparenza e dedizione per trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti.
Ascolteremo.
Condivideremo.
Costruiremo.
Perché questa vittoria non appartiene a una persona o a una parte politica.
Appartiene a una comunità che ha scelto di guardare al futuro con coraggio e fiducia.
Da domani si torna al lavoro.
Con passione.
Con responsabilità.
Con un solo obiettivo: essere all’altezza della fiducia dei sanvitesi.
Riconnettiamo San Vito. Insieme.
Marco Ruggiero
Sindaco di San Vito dei Normanni
Area progressista