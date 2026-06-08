Marco Ruggiero: «Da oggi c’è una sola comunità. Lavoreremo con serietà, umiltà e dedizione per essere all’altezza della fiducia ricevuta»

Lo ha fatto con il voto, con la partecipazione e con un messaggio Desidero innanzitutto ringraziare tutti i sanvitesi che hanno scelto di accordarci la loro fiducia.

Questo risultato mi emoziona e mi onora, ma soprattutto mi consegna una grande responsabilità.

So bene che questa tornata elettorale ha acceso speranze, aspettative e, in alcuni casi, anche preoccupazioni. È naturale che sia così. Le elezioni dividono nelle scelte. Da oggi, però, il mio pensiero è rivolto a tutta la città.

Da questo momento non esistono più elettori di uno schieramento o dell’altro.

C’è una sola comunità.

Sarò il sindaco di tutti: di chi mi ha sostenuto, di chi ha fatto una scelta diversa e anche di chi ha deciso di non votare.

I sanvitesi hanno affidato alla nostra coalizione il compito di guidare la città e di aprire una nuova fase amministrativa. Accogliamo questo mandato con gratitudine, ma senza trionfalismi.

Non ho mai promesso miracoli e non intendo farlo oggi.

Posso però assumere un impegno chiaro davanti alla città: lavoreremo con serietà, umiltà, trasparenza e dedizione per trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti.

Ascolteremo.

Condivideremo.

Costruiremo.

Perché questa vittoria non appartiene a una persona o a una parte politica.

Appartiene a una comunità che ha scelto di guardare al futuro con coraggio e fiducia.

Da domani si torna al lavoro.

Con passione.

Con responsabilità.

Con un solo obiettivo: essere all’altezza della fiducia dei sanvitesi.

Riconnettiamo San Vito. Insieme.

Marco Ruggiero

Sindaco di San Vito dei Normanni

Area progressista