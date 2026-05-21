La Città di Fasano (Assessorato alle Politiche Giovanili), nell’ambito della misura regionale Punti Cardinali cofinanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia, annuncia i prossimi appuntamenti aperti al pubblico per gli Orientation Labs legati al progetto Orizzonte 360°.

Si tratta di un ciclo di laboratori didattici ed esperienziali pensati per favorire l’inclusione lavorativa, sviluppare competenze mirate e valorizzare le opportunità professionali offerte dal territorio fasanese.

Tutti gli incontri sono completamente gratuiti e aperti al pubblico, pensati per chi cerca occupazione, per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e per chiunque desideri aggiornare le proprie competenze trasversali (soft skills) e tecnologiche.

Il programma si articola in sei giornate tematiche, dislocate in diversi hub strategici della città (CiaiaLab, Happetito, Biblioteca di Comunità) affrontando i temi più attuali richiesti dal mercato del lavoro moderno:

IA generativa e il lavoro del futuro:

• Venerdì 22 maggio, dalle ore 11.00|Presso il CiaiaLab-Laboratorio Urbano;

• Lunedì 8 giugno, dalle ore 9.00|Presso il CiaiaLab-Laboratorio Urbano.

Benessere psicologico e gestione dello stress:

• Martedì 26 maggio, dalle ore 9.00 |Presso House of Excellence di Happetito.

Gestire i colloqui di lavoro. Tecniche di public speaking:

• Mercoledì 27 maggio, dalle ore 9.00|Presso I Portici/Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia.

Lavorare in team:

• Mercoledì 3 giugno, dalle ore 9.00|Presso il CiaiaLab-Laboratorio Urbano;

• Venerdì 12 giugno, dalle ore 9.00 | Presso House of Excellence di Happetito.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio circuito di “Generazione F”, rappresenta un’opportunità concreta per accorciare le distanze tra cittadini e imprese, fornendo strumenti pratici pe affrontare i colloqui di selezione e le nuove sfide digitali.

«Con gli Orientation Labs – dice la consigliera comunale con delega ai Job days e all’incontro domanda-offerta di lavoro Madia Decarolis – mettiamo in campo il terzo gruppo di attività del progetto “orizzonte 360°. Realizzeremo 30 giornate formative gratuite e aperte all’intera cittadinanza, tutte pensate per soddisfare i fabbisogni formativi e occupazionali della comunità, creando un percorso inclusivo e collegato al mercato del lavoro».

Data la natura pratica dei laboratori, è possibile richiedere maggiori informazioni o confermare la propria presenza rivolgendosi all’Orientation Desk attivo sul territorio al CiaiaLab-Laboratorio Urbano: C.so Vittorio Emanuele, 76, tel. 080.204.3624, email: ciaialabfasano@gruppofortis.eu.

Per scoprire di più sulle attività di Orizzonte 360°, è inoltre possibile compilare il seguente link del form

https://docs.google.com/forms/d/1DhGMkNB-h66S7pKrn425ADTNwwg1SVGZ5YLBczaBOkA/edit.

Ufficio Stampa

Città di Fasano