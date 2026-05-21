May 21, 2026
Mag 21, 2026    Posted by    news

La ASL Brindisi comunica l’attivazione del nuovo blocco parto con sala operatoria annessa, un importante traguardo che rafforza la qualità dell’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale, garantendo standard organizzativi e strutturali pienamente conformi alle direttive nazionali e regionali.

Il nuovo assetto prevede tre moderne sale travaglio-parto, progettate per assicurare centralità della donna, sicurezza clinica e maggiore umanizzazione del percorso nascita. Tra le principali innovazioni introdotte vi sono la possibilità di travaglio e parto in acqua, l’utilizzo della sedia olandese e spazi adeguati per la parto analgesia.

Il nuovo blocco parto è inoltre strutturato per consentire il TOLAC, ovvero il parto spontaneo dopo un precedente taglio cesareo, secondo criteri di appropriatezza clinica e sicurezza assistenziale.

Elemento fondamentale del progetto è la presenza della sala operatoria adiacente al blocco parto, organizzata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, così da garantire tempestività e continuità assistenziale in ogni fase del percorso materno-infantile.

Completano il nuovo assetto il Nido e la Neonatologia, collocati in prossimità del blocco parto, a conferma di una visione integrata dell’assistenza rivolta alla madre e al neonato.

“Questo intervento rappresenta non soltanto un adeguamento strutturale – dichiara il Direttore Generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio – ma un investimento concreto nella sicurezza, nella qualità delle cure e nell’umanizzazione dell’assistenza. Offrire ambienti moderni, accoglienti e pienamente conformi agli standard significa mettere al centro le donne, i bambini e le famiglie, rafforzando ulteriormente il ruolo della sanità pubblica come presidio di vicinanza, tutela e fiducia.”

“Il nuovo blocco parto – sottolinea il dott. Massimo Stomati, Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia – rappresenta un importante passo avanti nella gestione moderna del percorso nascita. Le nuove sale consentono modalità assistenziali innovative e rispettose della fisiologia del parto, come il travaglio in acqua, il parto su sedia olandese e la possibilità di accesso alla parto analgesia, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza per la madre e il neonato. La presenza della sala operatoria adiacente e la possibilità di effettuare il TOLAC in condizioni di piena sicurezza rendono questo percorso nascita pienamente rispondente alle indicazioni nazionali e regionali.”

La Direzione Strategica della ASL Brindisi esprime inoltre un sentito ringraziamento al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi, all’Area Gestione Tecnica, all’Area Gestione Risorse Umane, alla Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie e al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia – Sezione Accreditamento e Qualità – per la collaborazione istituzionale, il supporto tecnico e il lavoro svolto nel percorso di adeguamento e autorizzazione della nuova struttura.

L’attivazione del nuovo blocco parto conferma l’impegno della ASL Brindisi nel potenziamento dei percorsi materno-infantili e nella costruzione di una sanità sempre più moderna, efficiente e attenta ai bisogni delle persone.

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