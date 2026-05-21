La ASL Brindisi comunica l’attivazione del nuovo blocco parto con sala operatoria annessa, un importante traguardo che rafforza la qualità dell’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale, garantendo standard organizzativi e strutturali pienamente conformi alle direttive nazionali e regionali.

Il nuovo assetto prevede tre moderne sale travaglio-parto, progettate per assicurare centralità della donna, sicurezza clinica e maggiore umanizzazione del percorso nascita. Tra le principali innovazioni introdotte vi sono la possibilità di travaglio e parto in acqua, l’utilizzo della sedia olandese e spazi adeguati per la parto analgesia.

Il nuovo blocco parto è inoltre strutturato per consentire il TOLAC, ovvero il parto spontaneo dopo un precedente taglio cesareo, secondo criteri di appropriatezza clinica e sicurezza assistenziale.

Elemento fondamentale del progetto è la presenza della sala operatoria adiacente al blocco parto, organizzata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, così da garantire tempestività e continuità assistenziale in ogni fase del percorso materno-infantile.

Completano il nuovo assetto il Nido e la Neonatologia, collocati in prossimità del blocco parto, a conferma di una visione integrata dell’assistenza rivolta alla madre e al neonato.

“Questo intervento rappresenta non soltanto un adeguamento strutturale – dichiara il Direttore Generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio – ma un investimento concreto nella sicurezza, nella qualità delle cure e nell’umanizzazione dell’assistenza. Offrire ambienti moderni, accoglienti e pienamente conformi agli standard significa mettere al centro le donne, i bambini e le famiglie, rafforzando ulteriormente il ruolo della sanità pubblica come presidio di vicinanza, tutela e fiducia.”

“Il nuovo blocco parto – sottolinea il dott. Massimo Stomati, Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia – rappresenta un importante passo avanti nella gestione moderna del percorso nascita. Le nuove sale consentono modalità assistenziali innovative e rispettose della fisiologia del parto, come il travaglio in acqua, il parto su sedia olandese e la possibilità di accesso alla parto analgesia, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza per la madre e il neonato. La presenza della sala operatoria adiacente e la possibilità di effettuare il TOLAC in condizioni di piena sicurezza rendono questo percorso nascita pienamente rispondente alle indicazioni nazionali e regionali.”

La Direzione Strategica della ASL Brindisi esprime inoltre un sentito ringraziamento al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi, all’Area Gestione Tecnica, all’Area Gestione Risorse Umane, alla Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie e al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia – Sezione Accreditamento e Qualità – per la collaborazione istituzionale, il supporto tecnico e il lavoro svolto nel percorso di adeguamento e autorizzazione della nuova struttura.

L’attivazione del nuovo blocco parto conferma l’impegno della ASL Brindisi nel potenziamento dei percorsi materno-infantili e nella costruzione di una sanità sempre più moderna, efficiente e attenta ai bisogni delle persone.