May 21, 2026
Mag 21, 2026    Posted by    news

Il Comune di Brindisi ha concluso con successo la vacanza inclusiva pilota del progetto europeo ADRINCLUSIVE, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 2021/2027 e dedicato allo sviluppo di modelli innovativi di turismo accessibile per persone con demenza e Alzheimer. L’iniziativa, intitolata “Tra cielo e mare” e svoltasi dal 17 al 20 maggio a Gallipoli con il supporto della Cooperativa Sociale Eridano, ha coinvolto sette partecipanti accompagnati dai loro caregiver in un percorso costruito per garantire sicurezza, benessere e qualità della vita.
Il soggiorno ha permesso di sperimentare attività ricreative, motorie, creative e di stimolazione cognitiva, con momenti dedicati anche ai caregiver. Tra gli appuntamenti più significativi, il Café Alzheimer, che ha favorito un confronto diretto tra famiglie, operatori e realtà coinvolte nel progetto.
«Questa esperienza – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Ercole Saponaro – conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche europee orientate all’inclusione e alla costruzione di un modello di turismo realmente accessibile, capace di rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie».

Comments are closed.