Il Comune di Brindisi ha concluso con successo la vacanza inclusiva pilota del progetto europeo ADRINCLUSIVE, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 2021/2027 e dedicato allo sviluppo di modelli innovativi di turismo accessibile per persone con demenza e Alzheimer. L’iniziativa, intitolata “Tra cielo e mare” e svoltasi dal 17 al 20 maggio a Gallipoli con il supporto della Cooperativa Sociale Eridano, ha coinvolto sette partecipanti accompagnati dai loro caregiver in un percorso costruito per garantire sicurezza, benessere e qualità della vita.

Il soggiorno ha permesso di sperimentare attività ricreative, motorie, creative e di stimolazione cognitiva, con momenti dedicati anche ai caregiver. Tra gli appuntamenti più significativi, il Café Alzheimer, che ha favorito un confronto diretto tra famiglie, operatori e realtà coinvolte nel progetto.

«Questa esperienza – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Ercole Saponaro – conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche europee orientate all’inclusione e alla costruzione di un modello di turismo realmente accessibile, capace di rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie».