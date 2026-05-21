C’è la firma di un autore pugliese dietro uno dei casi editoriali del momento. A pochi giorni dall’uscita ufficiale, il nuovo saggio di Cosimo Schena, “L’eresia di Francesco”, pubblicato da Edilorizzontale Editore, ha già polverizzato la prima tiratura da 4mila copie in appena 96 ore, conquistando un posto nella Top 10 della classifica settimanale de La Feltrinelli e rendendo necessaria una ristampa immediata.

Un risultato che conferma il forte impatto del libro sui lettori e che sembra intercettare un bisogno sempre più diffuso: ritrovare autenticità e fragilità in un tempo dominato dall’apparenza e dalla ricerca della perfezione.

Nel saggio, Schena sceglie infatti di raccontare un San Francesco d’Assisi lontano dall’iconografia tradizionale. Non il santo irraggiungibile, ma un giovane uomo attraversato da dubbi, crisi interiori e profonde fragilità psicologiche. Un racconto che punta a trasformare la vulnerabilità in una possibilità di rinascita e consapevolezza.

Temi che saranno al centro anche dell’incontro pubblico in programma venerdì 22 maggio alle 19.30 a Brindisi, dove l’autore presenterà il libro in un appuntamento che si preannuncia particolarmente partecipato. Accanto a lui ci sarà lo psicologo e mental coach Salvatore Barbarossa, con cui dialogherà sui temi dell’accettazione di sé, delle crisi interiori e della rinascita personale.