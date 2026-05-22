“L’inaugurazione del nuovo Alloggio Sociale per Adulti in Difficoltà rappresenta un passo importante per la nostra comunità e un segnale concreto di attenzione verso le persone più fragili del territorio.” Con queste parole il Sindaco Cosimo Ferretti commenta l’apertura della struttura avvenuta ieri, giovedì 21 maggio, presso il complesso edilizio comunale di Via Frascata, sottolineando il valore sociale e inclusivo dell’intervento. A seguire, l’Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari Elena Marrazzi esprime profonda soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo Alloggio Sociale per Adulti in Difficoltà, evidenziando come si tratti di un risultato importante per la comunità di Oria, che arricchisce il territorio di uno spazio pensato per accogliere e sostenere persone che vivono condizioni di fragilità psicologica, sociale, familiare o economica, offrendo loro un luogo sicuro in cui poter ritrovare stabilità, dignità e nuove opportunità di vita. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e religiose, tra cui il Vescovo S.E. Mons. Vincenzo Pisanello, il Maggiore Alessandro Genovese del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, il Maresciallo Angelo Libardi, comandante della Stazione carabinieri di Oria, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei Servizi Sociali e della cooperativa La Vite, affidataria della concessione della struttura e incaricata della gestione del servizio in collaborazione con la rete territoriale, e con la partecipazione del Sindaco di Villa Castelli e Presidente dell’Ambito Territoriale Sociale, Giovanni Barletta, oltre ai dirigenti comunali, l’arch. Antonio D’Attis e la dottoressa Loredana D’Elia. Il nuovo alloggio sociale non è soltanto una struttura, ma un vero e proprio luogo di accoglienza e rinascita: uno spazio in cui le persone non vengono lasciate sole, ma accompagnate con rispetto e attenzione lungo un percorso di recupero della propria autonomia e del proprio progetto di vita. All’interno della struttura saranno garantiti accoglienza in un ambiente protetto e umano, supporto sociale ed educativo, orientamento ai servizi del territorio e accompagnamento verso percorsi concreti di autonomia e reinserimento lavorativo. La struttura rappresenta una risorsa preziosa per l’intero territorio, perché rafforza la rete dei servizi sociali e restituisce centralità alla persona, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. “Questo progetto nasce da un lavoro di squadra e da una visione condivisa di comunità – dichiara l’Assessore Elena Marrazzi – ed è per me motivo di grande orgoglio vedere oggi uno spazio che parla di accoglienza, rispetto e speranza. Nessuno deve sentirsi invisibile: qui si prova a ricostruire fiducia e futuro, insieme”. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, con un particolare riconoscimento alla Responsabile dei Servizi Sociali e a tutta la struttura tecnica per l’impegno, la professionalità e la sensibilità dimostrata.