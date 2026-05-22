Nella giornata del 13 maggio 2026, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, la Polizia di Stato del Commissariato PS di Mesagne ha arrestato un ventitreenne di San Donaci resosi responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Mesagne, al termine di un’attività info investigativa procedeva ad una perquisizione personale del giovane sospettato di essere dedito all’attività di spaccio di stupefacenti, successivamente estesa alla sua abitazione nel centro abitato di San Donaci. Al termine delle ricerche sono stati rinvenuti e sequestrati due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hascisc per un peso complessivo di circa 33 gr, materiale utile al confezionamento e alla suddivisione in dosi della sostanza stupefacente tra cui un bilancino di precisione e due coltelli intrisi di droga.

Sempre nella stessa giornata, personale dell’Ufficio Anticrimine dello stesso Commissariato P.S. di Mesagne, ha eseguito un provvedimento di carcerazione per cumulo pene a carico di un mesagnese che, sempre per reati inerenti gli stupefacenti, dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 8 mesi in detenzione domiciliare.