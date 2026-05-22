Un’interazione qualificata tra l’Ufficio Servizi Sociali di Carovigno e il Centro Servizi per la Povertà Stazione di Posta, attivo in via San Michele Salentino 17. È questo il risultato dell’incontro tra gli operatori del CSP e l’ufficio comunale diretto da Teresa Urso, che si è svolto questa mattina, giovedì 21 maggio, nella sala del sindaco al primo piano del Palazzo di Città.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Cooperativa Sociale I.S.O.L.A., Paolo Vinci, gli operatori del Centro Servizi per la Povertà e le assistenti sociali del Comune, Maria Concetta Totaro e Filomena Uggenti.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il progetto del presidio sociale dedicato al contrasto della povertà, dell’emarginazione e delle fragilità sociali, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale di sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Dal confronto è emersa la volontà condivisa di sviluppare un’azione sempre più coordinata tra istituzioni, servizi sociali e Terzo Settore, attraverso interventi concreti capaci di intercettare i bisogni della comunità locale.

La responsabile del servizio, Teresa Urso, ha sottolineato il valore della collaborazione di fronte alle fragilità del territorio, mettendo a disposizione competenze e percorsi individuali già attivati dagli operatori comunali per ogni utente.

Nel suo intervento, il presidente Paolo Vinci ha illustrato le modalità di accesso al servizio, il valore della presa in carico personalizzata e le attività offerte dal Centro. Inoltre, ha annunciato l’organizzazione di due corsi professionali per assistente di cucina e manutentore del verde con periodi di tirocinio nelle aziende del settore presenti sul territorio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di garantire un accesso semplice e immediato ai servizi, attraverso interventi a bassa soglia e percorsi individualizzati di accompagnamento rivolti a persone e nuclei familiari in difficoltà.

Il Centro Servizi per la Povertà opera secondo un modello fondato sulla prossimità territoriale, sull’ascolto e sulla presa in carico multidisciplinare. Offre accoglienza, orientamento e supporto in un contesto accessibile e non stigmatizzante. Le attività comprendono il front office, l’ascolto dei bisogni, la valutazione multidimensionale delle condizioni sociali, economiche e relazionali, la definizione di progetti individualizzati e l’accompagnamento ai servizi territoriali.

Tra i principali servizi offerti figurano il supporto psicologico, l’assistenza legale e amministrativa, la mediazione culturale, il sostegno educativo e gli interventi emergenziali destinati ai bisogni primari. Particolare attenzione è riservata anche ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, attraverso orientamento professionale, bilanci di competenze, raccordo con i servizi per l’impiego, tirocini e attività formative finalizzate al recupero dell’autonomia personale.

Il progetto è realizzato da un’équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori sociali, mediatori linguistici, operatori legali e figure specializzate nell’inclusione lavorativa, in stretta collaborazione con la rete dei servizi territoriali e del Terzo Settore.

Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno

“Il rafforzamento della rete sociale sul territorio rappresenta una priorità per questa amministrazione. La collaborazione tra il Comune e il Centro Servizi per la Povertà è un passo importante per offrire risposte concrete alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà, mettendo al centro ascolto, inclusione e dignità.”

Luigi Orlandini, assessore alle Politiche Sociali

“Fare rete tra istituzioni, operatori sociali e Terzo Settore significa costruire strumenti efficaci contro povertà ed emarginazione. Questo progetto consentirà di accompagnare i cittadini più fragili attraverso percorsi personalizzati di sostegno sociale e lavorativo, creando nuove opportunità di autonomia e integrazione.”

Il Centro Servizi per la Povertà in via San Michele Salentino 17 è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Email: centroservizipoverta@gmail.com. Cellulare: 327 6227835.