May 22, 2026
Mag 21, 2026    Posted by    Basket

Un vero capolavoro compiuto dalla leva Under 17 Eccellenza del settore giovanile Valtur Brindisi, capace di approdare tra le migliori otto squadre d’Italia e raggiungere i quarti di finale delle Finali Nazionali di categoria in corso di svolgimento dal 18 al 24 maggio ad Agropoli.
I ragazzi di coach Gianluca Quarta e Gigi Marra hanno sovvertito tutti i favori del pronostico nello spareggio disputato questa sera al Pala Di Concilio di Agropoli, sconfiggendo i pari età della Virtus Bologna con il punteggio finale di 66-72 al termine di una partita comandata per tutto l’arco dei minuti e decisa nel finale resistendo ai tentativi di rimonta della Virtus.
Da terzi in classifica del Girone C, i biancoazzurri hanno battuto i secondi classificati del Girone D compiendo un vero blitz che rappresenta uno step storico per la società New Basket Brindisi.
Prossimo match in programma venerdì sera alle ore 20:00 contro la Dolomiti Energia Trento, squadra imbattuta e capace di vincere tutte le tre partite disputate nel proprio girone contro Ancona, Pordenone e Roseto. Una partita che metterà ancor più alla prova i ragazzi brindisini contro una delle massime favorite alla vittoria dello scudetto nazionale.
Una stagione da ricordare ma ancora da terminare. Congratulazioni a staff, atleti, dirigenti e collaboratori.
IL TABELLINO
BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA-VALTUR BRINDISI: 66-72
BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA: Giannico 4, Mattioli ne, Bacchi Reggiani 3, Galassi 21, Tomsa 3, Arula 6, Costantini S. ne, Costantini L. 8, Tulbure 8, Mercatante 11, Dani 6, Sireno 4.
VALTUR BRINDISI: Guido, Thioye 11, Paparella 3, Longobardi, Molinaro, Fernandez Landra 15, De Fazio 2, De Cesare, Corlianò 2, Campagna 9, Errico 30, Cletì ne. Coach: Quarta.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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