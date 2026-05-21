Domenica 24 maggio 2026 la città di Fasano tornerà ad essere capoluogo del podismo regionale con il prestigioso “XV Trofeo Città di Fasano”, manifestazione sportiva organizzata dalla Polisport Fasano e inserita nel circuito del campionato Corripuglia.

L’evento, che richiamerà centinaia di atleti provenienti da tutta la Regione e da numerose realtà del panorama podistico nazionale, si svilupperà lungo un suggestivo percorso tra le strade cittadine e gli scorci di campagna del territorio fasanese, coniugando sport, aggregazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per la comunità sportiva cittadina e per tutti gli appassionati della corsa.

Accanto alla competizione agonistica, gli organizzatori hanno previsto anche una speciale passeggiata sportiva non competitiva di circa 8/10 chilometri, pensata per famiglie, appassionati e semplici amatori che vorranno vivere una mattinata all’insegna del benessere e della convivialità. A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa sarà la presenza della simpatica mascotte ufficiale dell’evento, “Pungino”, pronta ad accompagnare partecipanti e spettatori lungo il percorso con entusiasmo e allegria.

L’edizione 2026 assumerà inoltre un significato particolarmente profondo sul piano umano ed emotivo. La manifestazione sarà infatti occasione per ricordare l’indimenticato Giacomo Rosato, noto atleta ed imprenditore fasanese prematuramente scomparso nel 2024, figura da sempre vicina ai valori dello sport, della solidarietà e dell’impegno verso il territorio. In suo onore sarà assegnato il “II Trofeo Giacomo Rosato”, dedicato alla memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità polisportiva e cittadina.

Il ricordo di Giacomo continua ancora oggi a vivere nei cuori di amici, sportivi e cittadini che ne hanno conosciuto la straordinaria generosità, l’altruismo e la capacità di sostenere con discrezione e concretezza il mondo associativo e sportivo locale. Attraverso questo trofeo commemorativo, la Polisport Fasano intende custodirne la memoria e trasmetterne l’esempio alle nuove generazioni.

Al termine della competizione, la festa delle premiazioni proseguirà nella suggestiva cornice cittadina di Piazza Mercato Vecchio, dove gli atleti potranno condividere un momento conclusivo di festa con musica, intrattenimento e ristoro finale.

L’organizzazione invita sin d’ora atleti, famiglie e cittadini a partecipare numerosi ad una giornata che si preannuncia non soltanto come una grande festa dello sport, ma anche come un momento di comunità, condivisione e memoria collettiva nel nome dei valori più autentici della pratica sportiva.

Comunicato stampa Polisport Fasano