Missione compiuta: bisognava sensibilizzare l’intera cittadinanza sui temi della cura dell’ambiente e sulla gestione della raccolta differenziata, ponendo particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità e della inclusione sociale e così è avvenuto.

Nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio 2026, in piazza Vittoria diversi momenti particolari ed intensamente vissuti hanno reso uniche le ore trascorse nell’ambito del progetto “Custodi dell’Ambiente”. La Giornata – promossa dall’Assessorato comunale all’Ambiente, con la figura del Garante per i Diritti della Persona Diversamente Abile dell’Amministrazione Comunale di Brindisi e in collaborazione con TeknoService srl, che gestisce il servizio di igiene urbana nella città e con l’Associazione Italiana Persone Down e l’Associazione “Smile for Life” – doveva sensibilizzare l’opinione pubblica su una corretta e più efficiente raccolta differenziata dei rifiuti, coinvolgendo gli amministratori locali, i cittadini di oggi e quelli di domani in una raccolta straordinaria di piccoli rifiuti, presenti nelle aree limitrofe la piazza e all’interno delle aiuole stradali. Attenzione è stata posta in particolare sull’abbandono in ambiente dei mozziconi di sigaretta che persistono in natura fino a 10 anni e che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono gettati a terra circa 4.5 miliardi di mozziconi.

All’attività di raccolta è stata affiancata la distribuzione di gadget e cenerini TeknoService, in un clima di festa, reso ancora più vero dal vociare dei bimbi e dall’attività di clown.