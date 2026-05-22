Importante colpo allo spaccio di stupefacenti sferrato dai Carabinieri della Stazione di Carovigno e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni. I militari, a seguito di un’efficace attività info-investigativa sul territorio, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di droga abilmente occultato all’interno di un casolare abbandonato, situato in contrada Correo.

Nello specifico, l’ispezione approfondita della struttura rurale ha permesso ai Carabinieri di individuare un bidone in plastica che fungeva da nascondiglio sicuro. Al suo interno erano custoditi: 10 chilogrammi di hashish (suddivisi in panetti) e 270 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata. Il provvedimento è scattato a carico di ignoti, poiché all’interno della struttura non sono state trovate persone.

Sono tuttora in corso stringenti indagini da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brindisi, volte a identificare i canali di approvvigionamento e i soggetti che avevano la disponibilità del deposito, verosimilmente utilizzato come snodo logistico per lo stoccaggio della droga da immettere sul mercato locale.