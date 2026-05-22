Il Congresso Elettivo della Confesercenti della Provincia di Brindisi ha rinnovato, nella riunione dello scorso 7 maggio, gli organismi dirigenti per il quadriennio 2026–2030. In rappresentanza di Assoturismo è risultato eletto Enzo Di Roma quale componente della Presidenza Provinciale.

Figura di riferimento nel panorama turistico pugliese, Enzo Di Roma porta nell’ufficio di Presidenza un’esperienza quasi quarantennale nel settore Ho.Re.Ca. (il canale che include tutte le attività professionali in cui il cliente consuma prodotti in loco) e nella gestione di strutture ricettive.

È docente, consulente ed esperto di marketing territoriale, oltre che dirigente d’azienda e responsabile di strutture alberghiere e stabilimenti balneari. Attualmente dirige il Riva Marina Resort Beach Club ed è amministratore unico della AD Hotels CollectionS.r.l., società di gestione alberghiera.

È inoltre Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno, realtà da lui stesso contribuita a fondare nel 2019 confermandosi tra i protagonisti della crescita del turismo nell’area nord brindisina e nella Valle d’Itria.

La sua elezione in Presidenza rafforza ulteriormente il ruolo di Assoturismo Confesercenti all’interno dell’organizzazione, in un momento in cui il comparto turistico continua a rappresentare uno dei motori principali dell’economia provinciale e regionale.

Il Presidente provinciale Michele Piccirillo ha espresso soddisfazione per questa elezione. “La presenza di Enzo Di Roma in Presidenza – ha dichiarato Piccirillo – rappresenta un valore aggiunto per Confesercenti. La sua esperienza e la sua visione saranno preziose per affrontare le sfide del turismo e sostenere un settore strategico per il nostro territorio.”

Confesercenti rivolge a Enzo Di Roma i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità degli uffici, del personale, della dirigenza, del Presidente e del Direttore a supporto delle attività che saranno sviluppate nell’ambito di Assoturismo.