Prosegue l’attività di recupero ambientale lungo la Litoranea Nord di Brindisi. Da ieri, infatti, Teknoservice è impegnata nelle operazioni di bonifica dell’area dell’ex Lido Poste, uno dei tratti maggiormente interessati dall’accumulo di materiale trasportato dalle recenti mareggiate.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di pulizia e ripristino avviato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale per restituire decoro e fruibilità agli arenili in vista della stagione estiva. Salvo ulteriori peggioramenti delle condizioni meteo, l’area potrebbe essere resa nuovamente accessibile già nella giornata di domenica.

Resta però l’emergenza legata al maltempo che continua a colpire il litorale. Le avverse condizioni atmosferiche degli ultimi giorni hanno infatti provocato nuovi fenomeni di spiaggiamento di Posidonia e di altro materiale lungo diversi tratti della costa, rendendo necessario un continuo lavoro di monitoraggio e pulizia.

La situazione conferma quanto sia delicato l’equilibrio del litorale nord e quanto siano indispensabili interventi costanti di manutenzione e tutela ambientale, soprattutto in una fase dell’anno in cui cittadini e turisti iniziano a frequentare con maggiore intensità le spiagge del territorio.