Si è tenuta ieri pomeriggio, 28 maggio, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del cartellone de “L’Antico Richiamo”, la rassegna di musica e poesia che dal 26 al 28 giugno prossimi rinnoverà la magia del dialogo tra versi e note nella suggestiva cornice del Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia, intitolato a Giuseppe Andreassi.

L’appuntamento, giunto alla sua 6ª edizione, è organizzato dallo storico sodalizio Fasanomusica e vanta il patrocinio della Città di Fasano – Assessorato alla Cultura.

Alla conferenza sono intervenuti l’Assessore alla Cultura, Cinzia Caroli e la vice presidente dell’associazione Fasanomusica, Emma Castellaneta.

L’assessore Cinzia Caroli ha espresso grande soddisfazione per la sinergia consolidata: «Il sostegno dell’Assessorato alla Cultura a questa rassegna nasce dalla consapevolezza del suo alto valore culturale e divulgativo. Portare a Fasano, al Parco Archeologico di Egnazia, le voci più autorevoli della poesia italiana, affiancate da musicisti di straordinario talento, è un regalo alla comunità e ai tanti visitatori che in estate scelgono la nostra città. Mi fa inoltre un enorme piacere che sia proprio Fasanomusica ad aprire l’intera rassegna estiva di WOW! Fasano: ritengo da sempre questo appuntamento un vero gioiellino all’interno del nostro cartellone degli eventi estivi».

A illustrare l’identità del festival è stata la vera deus-ex machina del festival, Emma Castellaneta, che ha elogiato il lavoro del giornalista Antonio Di Giacomo, che cura la rassegna insieme alla poetessa Ginevra Della Notte.

«La formula che ha permesso a “L’antico richiamo” di conquistare un ruolo identitario nel panorama letterario italiano – ha spiegato la vice presidente dell’associazione Fasanomusica – è l’armoniosa coniugazione tra musica e versi, fondata sulla convinzione che la poesia prenda rinnovata vita nell’oralità, nel suo essere detta ad alta voce. Quest’anno proponiamo tre spettacoli in prima assoluta, legati da un filo rosso: la pubblicazione per Einaudi, la principale casa editrice di poesia in Italia, delle opere dei tre poeti ospiti».

Emma Castellaneta ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento istituzionale e personale: «Un grazie speciale va al direttore del Parco Archeologico, il dott. Fabio Galeandro, per la straordinaria disponibilità e per aver condiviso fin da subito lo spirito di questa rassegna, aprendo le porte di un luogo così intriso di storia e bellezza per accogliere l’arte contemporanea».

Il Programma delle tre serate (26-28 Giugno 2026)

La rassegna si articolerà in tre giornate intense, precedute da un momento speciale di approfondimento:

• Venerdì 26 giugno

◦ Ore 18:30 (Museo Egnazia) – Anteprima: Dialogo speciale con il poeta e scrittore Aldo Nove a partire dal suo ultimo libro “Inabissarsi” (Il Saggiatore), un viaggio nella poesia in assoluto e un omaggio ai grandi del Novecento.

◦ Ore 20:00 (Parco Archeologico) – Spettacolo: Prima assoluta di “Inabissarsi. In apnea dentro la poesia di Aldo Nove”, con la straordinaria voce dell’attrice premio Ubu Federica Fracassi accompagnata dalle improvvisazioni al contrabbasso di Marco Bardoscia.

• Sabato 27 giugno

◦ Ore 20:00 (Parco Archeologico): Seconda prima assoluta con la “signora della poesia italiana”, Patrizia Valduga. Nello spettacolo “La poesia”, la traduttrice e poetessa darà voce ai propri versi e a quelli di Pascoli, Prati e Raboni, dialogando con il bandoneon del maestro Daniele Di Bonaventura.

• Domenica 28 giugno

◦ Ore 20:00 (Parco Archeologico): Terza prima assoluta con Valerio Magrelli, tra i più raffinati intellettuali contemporanei e Premio Feltrinelli per la poesia. Il poeta romano sarà protagonista di “La vicevita. Magrelli legge Magrelli”, un attraversamento della sua pluridecennale produzione letteraria, accompagnato dal pianista William Greco.

Nell’ottica di favorire la massima partecipazione del pubblico e rendere la cultura accessibile, l’organizzazione ha previsto una politica dei prezzi particolarmente accessibile. Il costo del biglietto per il singolo evento è di 15 euro, mentre per chi desidera seguire l’intero percorso culturale della rassegna è disponibile un abbonamento speciale al costo di 30 euro che garantisce l’accesso a tutti e tre gli appuntamenti in cartellone. Un’occasione imperdibile arricchirà la serata di domenica 28 giugno: il biglietto per lo spettacolo includerà infatti, in omaggio, l’esclusiva opportunità di visitare il Museo Archeologico, unendo così il fascino della grande poesia alla scoperta della storia antica

Per informazioni e biglietti: Associazione Fasanomusica

Ufficio Stampa

Città di Fasano