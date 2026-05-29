Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori Pubblici è stata disposta la riapertura al transito veicolare, nei due sensi di marcia, del tratto della ex Strata Provinciale 41 in località Giancola.

Il fenomeno erosivo in progressione del tratto di falesia in località Giancola–Torre Testa, infatti, aveva portato alla determinazione di adottare misure contingibili e urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica e dei privati cittadini e con ordinanza del sindaco era stata disposta, a partire dal 29 aprile scorso, l’esecuzione immediata dei lavori di messa in sicurezza (scogliera radente con risagomatura e protezione dell’orizzonte sabbioso alla base della falesia).

In particolare si è provveduto alla sistemazione preliminare del piano di appoggio al piede della falesia; alla posa in opera di scogli di cava per poi realizzare la scogliera radente e proseguire l’opera con riempimenti fino al ripristino del guard-rail e del manto stradale.

Dalle ore 7 di domani, sabato 30 maggio 2025, dunque verranno rimossi i newjersey per la riapertura del tratto interdetto nei due sensi di marcia. Nell’ordinanza si dispone ancora la “prosecuzione dei rilievi di monitoraggio, nell’ambito del progetto del CIS, a cura della soc. Sogesid S.p.A”, con tale società “tenuta a dare immediata informativa qualora i rilievi evidenzino sintomatologia di criticità, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità”.