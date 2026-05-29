Gli episodi che si stanno verificando in questi giorni, dagli incendi alle auto fino a quanto accaduto sul litorale, destano preoccupazione e meritano la massima attenzione. Non spetta alla politica formulare conclusioni, ma è giusto osservare che fatti di questo tipo rappresentano spesso dei reati spia, segnali che una comunità responsabile non può ignorare.

Per questo credo che le istituzioni debbano avere il coraggio di mantenere alta l’attenzione e far sentire la propria vicinanza ai cittadini. Il silenzio non è mai una risposta, perché dove cala l’attenzione il rischio è che trovino spazio paura, illegalità e sfiducia.

Abbiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, che sapranno accertare fatti e responsabilità. Ma accanto all’azione investigativa serve una comunità vigile, unita e capace di non voltarsi dall’altra parte.

Marco Ruggiero

Sindaco di San Vito dei Normanni

Area progressista