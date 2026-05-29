Una giornata all’insegna dell’ambiente, della cittadinanza attiva e della cura del territorio. Oggi, 29 maggio 2026, i volontari Giovani della Croce Rossa Italiana di Brindisi hanno promosso una campagna di pulizia della spiaggia nei pressi del Castello Alfonsino.

All’azione ecologica hanno preso parte i piccoli partecipanti del Progetto 8-13, iniziativa della Croce Rossa Italiana volta a diffondere i valori del Movimento e della cittadinanza attiva ai piccoli dagli 8 ai 13 anni, educandoli ai valori della solidarietà, della cooperazione e della partecipazione civica sin da piccoli.

L’intervento sinergico tra volontari e ragazzi ha consentito il recupero di circa 6 sacchi di rifiuti plastici, sottratti al degrado e conferiti correttamente. A conclusione delle operazioni, la giornata si è chiusa con un momento di condivisione e un picnic sul fantastico litorale brindisino.

“L’iniziativa AttiviamoCRI nasce con l’obiettivo fondamentale di dimostrare ai più giovani come la somma di singoli, piccoli gesti possa generare un impatto concreto e positivo sulla collettività”, spiega Miriam Giorgino, Consigliere Giovane di CRI Brindisi e referente del Progetto. “Prenderci cura della nostra terra e del nostro mare è il primo passo per garantire un futuro al pianeta. La tutela dell’ecosistema marino e costiero rappresenta una priorità non più rimandabile; educare i bambini al rispetto dell’ambiente significa formare i cittadini consapevoli di domani. Un ringraziamento speciale va a tutti i Volontari CRI, in particolare a Luigi De Stradis e Marco Arseni, che hanno gestito in modo impeccabile tutta la parte comunicativa di questa iniziativa”.

Per la riuscita dell’evento si ringraziano il Comune di Brindisi, la Teknoservice e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.