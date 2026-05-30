Primo acquisto per la Olio Pantaleo Fasano che in cabina di regia nella prossima stagione si avvarrà dell’esperienza di Alice Turco. Palleggiatrice con i suoi 178 cm di altezza e un lungo curriculum pallavolistico che la vede sui campi di pallavolo dalla tenera età di 5 anni grazie anche a sua sorella Martina. Nativa di Talmasson (Udine) a soli 14 anni arriva il suo esordio in serie B2 nelle fila della locale formazione pallavolistica. Il salto nella categoria cadetta (A2) della pallavolo italiana è presto detto con il suo ingaggio (2017/18) tra le fila del Club Italia. Un 2017 fortunato per Alice Turco che le vale la convocazione nella Nazionale Under 18 con la quale vince la medaglia d’oro al Festival olimpico estivo della gioventù europea. Il grande salto in serie A1 arriva con il San Casciano (2019/20) prima e con il Cuneo dopo (2021/2022). Ottima parentesi per la giocatrice friulana che spende negli anni avvenire, fino al suo ritorno nella categoria principe (A1) sempre in quel di Cuneo. Nella scorsa stagione Alice sceglie l’esperienza estera indossando la maglia della Dinamo Bucarest. A gennaio 2026 il suo rientro in Italia tra le fila dell’Offanengo disputando la pool-salvezza. Qualche settimana fa il suo arrivo nella Olio Pantaleo Fasano.

“Fasano, una destinazione nuova, la più a sud che abbia mai raggiunto in Italia, la più lontana da casa (tranne Bucarest). E non vedo l’ora di condividere il calore Pugliese con la squadra.

Questa non è solo una nuova sfida personale, ma un’opportunità per costruire qualcosa di grande insieme. Mi aspetto una stagione lunga, intensa, ma sono qui proprio per questo. I traguardi che ci daremo come squadra saranno il nostro unico obiettivo, e farò di tutto perché si possano raggiungere.

Con alcune ragazze ho già condiviso il campo, so cosa vuol dire lottare insieme, e non vedo l’ora di ritrovarle. Con le altre, non vedo l’ora di iniziare a costruire quel legame che fa la differenza quando le cose si fanno difficili.

Perché è lì che si vince o si perde: nel gruppo. Nelle difficoltà affrontate insieme, senza che nessuna si tiri indietro. Sono convinta che se saremo unite, nessuna avversità potrà fermarci.

Porto con me tutta la mia esperienza, tutta la mia energia. Ma soprattutto porto la voglia di dare e di fare. Non vedo l’ora di cominciare.”

Giada Amatori