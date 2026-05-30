Gli studenti della 3^ALS conquistano la medaglia di bronzo ai Nuovi Giochi della Gioventù, superando le corazzate del basket scolastico italiano.

Il basket brindisino si conferma un’eccellenza assoluta a livello nazionale, questa volta grazie alle straordinarie gesta dei giovani studenti-atleti del territorio. La compagine della classe 3^ALS del Liceo Scientifico Sportivo – Scuola Europea di Brindisi ha conquistato un leggendario terzo posto assoluto alla Fase Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, svoltasi a Roma dal 26 al 29 maggio.

Un risultato eccezionale che assume i contorni di una vera e propria impresa sportiva, considerando il valore e il blasone delle venti regioni partecipanti. Sotto la guida attenta e il coordinamento tecnico delle professoresse Angela Tari (referente dell’indirizzo sportivo) e Pamela Poleti, il gruppo brindisino ha saputo unire talento, determinazione e uno straordinario spirito di squadra, rendendo orgogliosa l’intera comunità scolastica e la Dirigente, prof.ssa Stefania Metrangolo.

Il cammino perfetto e la cavalcata verso il bronzo

Il torneo dei giovani brindisini è stato una marcia trionfale sin dalle prime battute. Nella prima fase di qualificazione, la squadra ha letteralmente dominato il proprio raggruppamento, collezionando vittorie di prestigio contro Sicilia, Veneto e Marche.

L’accesso al combattutissimo Girone Silver ha alzato l’asticella della competizione, ma i ragazzi della 3^ALS non si sono fatti intimorire. Hanno prima travolto la Liguria con un netto 30-12, per poi imporsi con autorità sull’Emilia Romagna per 29-19. Nonostante la sconfitta di misura per 37-32 contro il Friuli Venezia Giulia – arrivata al termine di un match tiratissimo –, il secondo posto nel girone ha spalancato ai brindisini le porte della finalissima per il podio.

Nella finale per il 3° e 4° posto contro la Lombardia, una delle storiche superpotenze della pallacanestro italiana, i ragazzi della Scuola Europea hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Con una prestazione monumentale in difesa e in attacco, hanno sconfitto i lombardi per 35-29, conquistando una memorabile medaglia di bronzo, subito dietro a Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Un gruppo nato dal cuore e dalla passione

Ciò che rende questo terzo posto un capolavoro è la composizione stessa del team. Se la selezione maschile ha potuto contare su cestisti agonisti già inseriti nelle diverse e floride realtà giovanili del basket brindisino, la componente femminile è stata letteralmente creata dal nulla. Quattro studentesse, praticanti di altre discipline sportive, si sono messe in gioco con coraggio, apprendendo i segreti della palla a spicchi in tempi record e dimostrandosi determinanti per il successo finale.

Questo l’elenco dei magnifici otto della 3^ALS che hanno firmato l’impresa di Roma:

· Le ragazze: Eleonora Bozzetti, Aurora Caforio, Giulia Mazzeo, Chiara Scorrano.

· I ragazzi: Goffredo Errico, Matteo Corliano’, Tommaso Rubino, Francesco Stabile.

I Nuovi Giochi della Gioventù hanno portato nella Capitale oltre 6.500 giovani atleti da tutta Italia, e vedere Brindisi splendere sul podio nazionale è la conferma della bontà del lavoro svolto dal Liceo Scientifico Sportivo della Scuola Europea, un polo capace di coniugare perfettamente la formazione didattica con l’eccellenza sportiva.

Giada Amatori