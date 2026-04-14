L’Associazione Le Colonne, da anni impegnata nella valorizzazione e nella fruizione partecipata del patrimonio culturale nella città e provincia di Brindisi, annuncia l’avvio del progetto “cultori della memoria – Modelli intergenerazionali per la valorizzazione del patrimonio”, un’iniziativa che si inserisce nel quadro dei principi della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra patrimonio e comunità, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e configurandosi come un modello concreto di “comunità di eredità”, in cui persone di diverse generazioni collaborano alla cura, trasmissione e valorizzazione dei beni culturali.

L’iniziativa prevede la selezione di:

•⁠ ⁠giovani diplomati (da circa un anno/ due) interessati a intraprendere un percorso nel settore culturale

•⁠ ⁠pensionati con esperienze e competenze in ambito culturale, educativo o creativo

I partecipanti saranno coinvolti in due percorsi complementari:

•⁠ ⁠“Officina Cultura”, dedicato ai giovani, per sviluppare competenze pratiche nella progettazione, comunicazione e gestione delle attività culturali

•⁠ ⁠“Custodi della Cultura”, rivolto ai senior, per valorizzare esperienze e saperi attraverso attività di mediazione, accoglienza e progettazione

Il progetto prevede la creazione di gruppo intergenerazionali, ciascuno composto da giovani e senior, che lavoreranno in affiancamento diretto. Questo modello favorisce lo scambio di competenze, l’integrazione tra esperienza e innovazione e la costruzione di relazioni significative all’interno della comunità.

Durante il percorso, le coppie affiancheranno l’Associazione nelle sue attività quotidiane, contribuendo a:

•⁠ ⁠progettazione culturale

•⁠ ⁠servizi educativi e di accoglienza

•⁠ ⁠organizzazione di eventi culturali e visite guidate

•⁠ ⁠sviluppo di iniziative e processi culturali territoriali

Il programma avrà una durata di sei mesi e rappresenterà un’esperienza concreta di formazione e partecipazione attiva, in linea con i principi della Convenzione di Faro, che riconosce il patrimonio culturale come risorsa per il benessere collettivo e lo sviluppo sociale.

A tutti i partecipanti sarà riconosciuto un bonus premio, mentre modalità operative e orari saranno concordati in base alle esigenze progettuali e organizzative.

Con questo progetto, l’Associazione Le Colonne rafforza il proprio impegno nel costruire modelli innovativi e inclusivi di valorizzazione del patrimonio, capaci di unire esperienza e nuove energie, generando impatto culturale, sociale e territoriale

Adesioni entro il 31 maggio da inviare su segreterialecolonne@gmail.com

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea

Gestione, Valorizzazione e Promozione dei Beni Culturali