C’è una frase che molti adulti ripetono con un misto di nostalgia e amarezza: “Ai miei tempi, per sapere qualcosa, dovevo cercarla davvero”. Tutt’altro che memoria sentimentale. Dentro questo pensiero c’è un punto serio: un tempo l’accesso al sapere era più faticoso, ma proprio quella fatica selezionava, ordinava, sedimentava. Oggi invece l’informazione è ovunque, istantanea, inesauribile. Eppure non di rado la sensazione è opposta: più dati circolano, meno conoscenza resta.

Il paradosso nasce qui: informazione e conoscenza non sono la stessa cosa. L’informazione è un contenuto disponibile. La conoscenza è un contenuto assimilato, collegato, verificato, trasformato in giudizio. Un motore di ricerca ti dà una risposta in due secondi; la mente, per trasformarla in sapere, ha bisogno di tempo, attenzione, confronto, memoria. La tecnologia ha moltiplicato la prima, ma spesso ha indebolito le condizioni necessarie alla seconda.

Non è una tesi antimoderna. Anche l’UNESCO, nel suo rapporto sulla tecnologia nell’educazione, dice una cosa molto sobria e importante: alcune tecnologie migliorano alcuni apprendimenti in alcuni contesti, ma quando l’uso è eccessivo o improprio l’effetto può diventare negativo. Lo stesso rapporto ricorda che la semplice vicinanza dello smartphone può distrarre e ridurre l’apprendimento, e cita casi in cui grandi investimenti digitali non hanno prodotto miglioramenti reali nei risultati scolastici.

Qui c’è il primo nodo concreto: scambiamo il mezzo per il fine. Pensiamo che dare uno schermo equivalga a dare cultura. Ma uno strumento non educa da solo. Può amplificare un buon metodo, non sostituirlo. Se manca la guida, il digitale non produce conoscenza: produce dispersione, frammenti, accumulo.

I dati più interessanti arrivano proprio dalla scuola. L’OCSE, lavorando sui risultati PISA 2022, osserva che l’uso eccessivo dei dispositivi digitali per svago durante il tempo scolastico è associato a risultati peggiori. In media, nei Paesi OCSE, il 59% degli studenti ha dichiarato che la propria attenzione viene deviata dall’uso di telefoni, tablet o laptop da parte di altri compagni almeno in alcune lezioni di matematica. Non stiamo parlando di un fastidio marginale: stiamo parlando di una normale ecologia della distrazione.

La questione, quindi, non è se la tecnologia “faccia male” in sé. La questione è che la tecnologia moderna compete con la concentrazione, e la concentrazione è la porta stretta della conoscenza. Sapere richiede continuità interiore: seguire un ragionamento, sostenere una difficoltà, tornare su una pagina, distinguere l’essenziale dal rumore. Le piattaforme, invece, sono costruite per interrompere, notificare, suggerire altro, trattenere. Il loro modello economico non premia la profondità; premia il tempo di permanenza, la reazione, il clic successivo.

Per questo i ragazzi, pur essendo abilissimi nell’uso dei dispositivi, non sempre sono altrettanto forti nell’uso critico delle informazioni. L’ICILS 2023, la grande indagine internazionale sulla literacy digitale, mostra che quasi metà degli studenti si colloca sotto il livello base di competenza in computer and information literacy. In ambito UE, il dato rilanciato dalle istituzioni europee è netto: il 43% dei quattordicenni non raggiunge il livello base di competenze digitali. Cioè: vivono nel digitale, ma non necessariamente lo padroneggiano in modo riflessivo.

Ecco il secondo nodo: confondiamo familiarità con competenza. Saper usare un’app non significa saper valutare una fonte. Saper scorrere non significa saper leggere. Saper trovare non significa saper capire. La vera povertà di oggi non è l’assenza di dati: è la fragilità dei criteri.

La notizia delle università francesi che tornano a carta e penna dice molto più di quanto sembri. È la presa d’atto che non tutto ciò che accelera migliora davvero l’apprendimento. Scrivere a mano rallenta, ma proprio per questo costringe a capire e ricordare. La tastiera registra più in fretta; la mano, invece, obbliga la mente a lavorare di più. Ed è forse questo il punto decisivo del nostro tempo: recuperare strumenti antichi per difendere la profondità del pensiero.

Il punto più profondo, allora, è questo: la conoscenza non regredisce perché la tecnologia avanza; regredisce quando una civiltà smette di educare all’uso umano della tecnologia. Il problema non è avere tutto a portata di clic. Il problema è non avere più il rito interiore che trasforma quel clic in esperienza mentale: selezionare, dubitare, collegare, ricordare. La biblioteca obbligava a una disciplina che oggi sembra antica ma resta modernissima: cercare meno, sostare di più. Il libro imponeva una temporalità lenta. La lentezza era la condizione della comprensione. Oggi, invece, il sapere rischia di ridursi a consumo di risposte. Ma una risposta pronta non coincide con una mente formata.

Per questo il compito educativo del presente non è demonizzare gli schermi, né mitizzare il passato. È molto più esigente: insegnare a distinguere accesso da possesso, velocità da profondità, connessione da cultura. Solo allora la tecnologia tornerà a essere quello che dovrebbe essere: un alleato dell’intelligenza, non il suo surrogato.

Roberto Romeo