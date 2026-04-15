Chi sono davvero gli influencer, perché riescono a orientare gusti e comportamenti e quanto pesa, oggi, la loro voce nello spazio pubblico? Sono le domande al centro de “L’influenza degli influencer”, il volume firmato dai giornalisti Rai Daniele Morgera ed Emanuela Ronzitti, che sarà presentato sabato 18 aprile alle ore 18 nella Biblioteca del Vicolo, negli spazi dell’ex Convento di Santa Chiara, nel cuore del centro storico.

L’incontro propone un confronto aperto su uno dei fenomeni più incisivi della comunicazione contemporanea: l’ascesa dei creator digitali e il loro impatto su economia, informazione e costruzione del consenso. A dialogare con gli autori saranno Don Cosimo Schena, sacerdote e presenza attiva sui social, il sindaco Giuseppe Marchionna e il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza. Modera la giornalista Maria Di Filippo.

Il libro nasce da un episodio emblematico: l’improvvisa “invasione” turistica di Roccaraso nel gennaio 2025, scatenata dai contenuti social della tiktoker Rita De Crescenzo. Ventimila persone in viaggio nel giro di poche ore, spinte da un flusso di contenuti online. Un passaggio che, come sottolinea Ronzitti, segna una cesura netta: per la prima volta il potere degli influencer si misura con effetti tangibili, capaci di trasformare il virtuale in realtà.

Da qui prende forma un’inchiesta costruita con metodo giornalistico, fatta di domande, verifiche e interviste, che prova a orientarsi in un universo in continua espansione. Gli influencer emergono come una “famiglia allargata”: celebrità tradizionali migrate sul web e nuove figure nate direttamente nelle piattaforme digitali. In comune hanno la capacità di catalizzare attenzione, generare identificazione e orientare consumi e stili di vita.

Il volume attraversa anche i lati più controversi del fenomeno, tra dinamiche opache del mercato, casi mediatici – dal cosiddetto “Pandoro Gate” alle nuove frontiere aperte dall’intelligenza artificiale – e interrogativi sulla responsabilità di chi comunica a milioni di persone. Sullo sfondo, un dato ormai evidente: gli influencer sono diventati attori centrali di un sistema crossmediale che ridefinisce i confini tra informazione, pubblicità e intrattenimento.

L’appuntamento brindisino si inserisce in questo dibattito con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura critica. Capire quanto contano davvero gli influencer, oltre la superficie dei follower, significa interrogarsi sulla qualità del discorso pubblico e sui meccanismi che oggi orientano opinioni e scelte collettive.