L’Amministrazione comunale prosegue il percorso dedicato all’imprenditorialità femminile con una nuova iniziativa realizzata in collaborazione con Confesercenti e rivolta alle donne che desiderano avviare un’attività o rafforzare un’impresa già esistente. Dopo la presentazione dello sportello virtuale “Impresa Donna” di Confesercenti, l’attenzione si sposta nuovamente nel Salone Lerna di via Della Repubblica, dove prende avvio il percorso formativo “Patente d’Impresa”, promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi.

L’appuntamento inaugurale si svolgerà giovedì 23 aprile alle ore 16.30 con i saluti istituzionali del sindaco di San Michele Salentino Giovanni Allegrini, dell’assessora alle Pari Opportunità Angela Martucci, del presidente di Confesercenti Brindisi Michele Piccirillo e della coordinatrice provinciale di Impresa Donna Confesercenti Brindisi Divina Greco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti alle donne che intendono costruire o sviluppare un’attività imprenditoriale. Il percorso propone un ciclo di incontri formativi che affrontano aspetti centrali per fare impresa oggi, con un approccio pratico e orientato alle esigenze reali del territorio.

Il primo incontro di giovedì 23 aprile affronta il tema della gestione economica e finanziaria, con l’intervento della dottoressa Eleonora Marinelli e del dottor Andrea Serinelli, che approfondiscono anche le opportunità di finanziamento a livello regionale. Il secondo appuntamento, in programma il 7 maggio, si concentra sulle strategie di comunicazione digitale e sull’utilizzo efficace dei social media per la crescita dell’impresa, con il contributo della dottoressa Alessia Canario. Il percorso si conclude il 21 maggio con un incontro dedicato alla crescita personale e alla costruzione di una mentalità imprenditoriale solida, guidato dalla dottoressa Mariella Errico.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è fornire strumenti utili a tutte le donne che hanno un’idea e intendono trasformarla in un progetto imprenditoriale concreto», sottolineano il sindaco Allegrini e l’assessora Martucci, che evidenziano anche l’importanza di sostenere le imprenditrici già attive nel territorio. «Aggiornarsi, confrontarsi con professionisti e creare occasioni di dialogo rappresenta un valore fondamentale in ogni contesto umano ed economico. L’assessorato alle Pari Opportunità – concludono – investe in questi percorsi con la consapevolezza delle difficoltà che molte donne affrontano per affermare la propria autonomia».

«Questo percorso nasce con un obiettivo chiaro – dichiara Divina Greco – offrire strumenti concreti e accessibili alle donne del territorio, creando occasioni di crescita, confronto e consapevolezza imprenditoriale. Insieme, possiamo fare la differenza».

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili e al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 0831 523190 o scrivere all’indirizzo email impresadonnaconfesercentibr@gmail.com

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino