April 14, 2026
Apr 14, 2026    Posted by    news

Prestigioso risultato conseguito da Confcommercio Brindisi. La Presidente di Terziario Donna della provincia di Brindisi, Maria Strabace, entra a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Brindisi-Taranto.

La decisione è stata assunta dalla Giunta camerale nei giorni scorsi.

Terziario Donna/Confcommercio Brindisi svolge un ruolo particolarmente importante su tutto il territorio provinciale e promuove iniziative di successo, di concerto con enti e associazioni del territorio.

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