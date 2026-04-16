Il Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Brindisi annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Santoro, 29 anni, classe 1997 a nuovo Referente cittadino del Network Giovani, giovanile del partito.

La decisione, proposta dal Rappresentante del gruppo Ivan Rampino, è stata ratificata a maggioranza tramite voto in assemblea da parte degli attivisti iscritti al gruppo territoriale.

La nomina segna un passo importante per il rilancio dell’azione politica giovanile all’interno della città e della provincia, con l’obiettivo di riportare le istanze delle nuove generazioni al centro dell’agenda politica locale.

“Voglio ringraziare tutti gli attivisti e le attiviste del Gruppo Territoriale di Brindisi per la fiducia accordatami” dichiara il neoeletto referente Santoro. “Il mio impegno sarà volto a collaborare in modo attivo e propositivo con gli altri referenti del Network Giovani del nostro territorio.

Troppo spesso, infatti, le nuove generazioni vengono usate dalla solita classe politica esclusivamente come bacino di voti e strumento di propaganda”.

Al centro del mandato del nuovo referente ci sarà la lotta allo spopolamento giovanile, un tema cruciale per il territorio brindisino.

“Lavorerò in totale sinergia con i ragazzi del GT di Brindisi e con i giovani degli altri gruppi della provincia” conclude Santoro. “Dobbiamo far sì che venga rispettato un diritto fondamentale: potersi realizzare dignitosamente senza dover lasciare la propria terra. Ci batteremo per il diritto di rimanere, non per l’obbligo di emigrare”.