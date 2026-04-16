April 16, 2026
Apr 16, 2026    Posted by    news, Teatro

Un viaggio tra luce e ombra, capace di intrecciare poesia, musica e riflessione spirituale. Il 30 aprile 2026, alle ore 20:30, il Teatro Comunale di San Donaci ospiterà lo spettacolo “Fratello Sole e Sorella Ombra”, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.
Dopo il successo registrato nei teatri pugliesi nel 2025, la rappresentazione torna in scena in un anno simbolico: il 2026 segna infatti l’ottavo centenario della morte del “Giullare di Dio”. Un’occasione che restituisce attualità al messaggio francescano, rilanciandolo attraverso un linguaggio scenico originale e coinvolgente.
Lo spettacolo fonde teatro d’ombre e musica dal vivo, costruendo un’esperienza immersiva che alterna leggerezza, ironia e profondità. Al centro, una domanda che attraversa i secoli: “Francé, cosa avresti fatto oggi? Saresti andato a parlare coi capi politici? Anche oggi avresti fatto una rivoluzione felice e nonviolenta?”. Un interrogativo che chiama lo spettatore a misurarsi con il presente, alla luce di una visione radicale e disarmante.
Promosso dai Frati Minori di Puglia e Molise, dai Frati Minori di Lecce e da OIKOS Mediterraneo, l’evento è organizzato dall’Ordine Francescano Secolare e dalla parrocchia Santa Maria Assunta di San Donaci. La messa in scena propone una rilettura contemporanea del Cantico di frate Sole, considerato il vertice dell’esperienza umana e spirituale di Francesco.
Le ombre, qui, smettono di essere semplice assenza di luce e si trasformano in strumenti di conoscenza, capaci di rivelare l’essenziale. La musica accompagna e amplifica questo percorso, creando un dialogo continuo tra suono e immagine. Ne emerge un invito a rallentare, a riscoprire il valore delle piccole cose, in contrasto con la frenesia del tempo presente.
Sul palco, un ensemble di artisti pugliesi di rilievo anche internazionale: Annacinzia Villani (voce e organetto), fra Gabriele Graniello (percussioni, piano, didgeridoo), Michele Lobaccaro (chitarra, basso e voce), Silvio Gioia (teatro d’ombre), Angel Lysimacha McNeer e Michael Esposito (attori).
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Antonio Giannuzzi (339 228 7862) per la data di San Donaci, oppure fra Gabriele Graniello (393 11 74 974, e-mail sorellaombra@gmail.com) per le altre repliche.
Uno spettacolo che sceglie la via della semplicità per parlare al presente, lasciando intravedere, tra le pieghe dell’ombra, una luce ancora capace di orientare.

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