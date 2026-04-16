Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Ostuni, un incontro tra l’Amministrazione comunale, la ditta Bianco Igiene, affidataria del servizio, e le organizzazioni sindacali provinciali e aziendali, dedicato all’analisi del nuovo servizio di igiene urbana avviato il 1° gennaio 2026 e alle modalità di assunzione del personale.

Al tavolo hanno preso parte il Sindaco Angelo Pomes, l’assessore all’Ambiente Fabrizio Monopoli, il dirigente Federico Ciraci, i rappresentanti dell’azienda Andrea Bianco e Teresa Bianco, nonché le organizzazioni sindacali con Luciano Saponaro (FIADEL), Antonio Sgura (RSU FIADEL), Cosimo Marinosci (UIL), Luigi Monopoli (UIL Trasporti), Raffaele Carella (CGIL) e Damiano Antonaci (FPCGIL).

L’incontro, convocato dall’Amministrazione, ha rappresentato un momento di confronto atteso, a distanza di circa dodici anni dall’ultimo tavolo congiunto, e ha consentito di affrontare le principali questioni emerse nella fase di avvio del nuovo servizio.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi i temi relativi alla distribuzione del personale per livelli di inquadramento, alle esigenze operative del servizio e alla necessità di assicurare un’organizzazione coerente con il progetto presentato in sede di gara. In particolare, è emersa l’esigenza di un migliore equilibrio tra i livelli professionali, al fine di garantire una più efficace gestione delle attività.

Ulteriore spazio è stato dedicato alle modalità di reclutamento del personale stagionale, rispetto alle quali tutte le parti hanno condiviso la necessità di assicurare procedure improntate alla massima trasparenza e pari opportunità, anche attraverso modalità di candidatura chiare e accessibili, come la previsione di una sezione dedicata sul sito web. Nel corso del confronto è stata inoltre registrata la disponibilità dell’azienda a rivedere alcuni aspetti relativi agli inquadramenti, anche alla luce delle osservazioni emerse durante il tavolo, in un’ottica di maggiore collaborazione e funzionalità del servizio. In chiusura, il Sindaco ha ribadito il ruolo dell’Amministrazione, chiamata a garantire il corretto svolgimento del servizio e al tempo stesso a tutelare i lavoratori.

“Siamo contenti di aver condiviso un momento di confronto – ha dichiarato il sindaco Pomes – che riteniamo necessario, posto che abbiamo a cuore sia la qualità del servizio reso ai cittadini sia le condizioni di lavoro dei dipendenti. L’Amministrazione esercita una funzione di controllo e garanzia e, proprio per questo, è necessario superare ogni eventuale clima di incertezza interna, favorendo un approccio più collaborativo nell’interesse della città e dei lavoratori”.

“Dopo dodici anni – ha dichiarato l’assessore Monopoli – si è tornati a un confronto diretto con le organizzazioni sindacali e con l’azienda, che riteniamo utile e necessario per accompagnare questa fase di avvio del nuovo servizio. In merito alle assunzioni stagionali, è fondamentale garantire modalità di accesso chiare e trasparenti, nel rispetto dei principi di parità, anche di genere. La trasparenza è la condizione essenziale per assicurare un servizio sempre più efficiente”.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento del servizio e a promuovere momenti di confronto con tutte le parti coinvolte.