I consiglieri comunali di maggioranza *Mario Borromeo, Annamaria Magrì, Raffaele DeMatia, Roberto Quarta, Alessandro Miceli, Lidia Penta e Maurizio Colella*, espressione delle forze politiche Fratelli d’Italia, Lega, Casa dei Moderati e Gruppo Misto, comunicano quanto segue.

Nel pomeriggio di ieri abbiamo avuto un incontro con il Sindaco per discutere di alcuni temi importanti e strategici per la città di Brindisi, tra cui la questione legata alla movida.

Nel corso del confronto abbiamo rappresentato in maniera chiara la nostra posizione, condividendo al contempo il percorso già avviato dal primo cittadino su questo tema. In tale occasione abbiamo inoltre consegnato nuovamente una bozza di regolamento comunale in materia, con l’auspicio che si possa giungere in tempi brevi ad una soluzione concreta.

L’obiettivo è quello di garantire un equilibrio tra le diverse esigenze in campo, mettendo i nostri operatori nelle condizioni di continuare a lavorare con serenità, all’interno di un sistema di regole chiare, certe e valide per tutti, e allo stesso tempo tutelare i diritti dei residenti del centro storico.

Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di tutte quelle attività commerciali per l’economia cittadina ed attrativa del territorio e ribadiamo il massimo rispetto verso tutte le esigenze coinvolte, senza contrapposizioni sterili.

Da consiglieri di maggioranza sentiamo il dovere di affrontare e risolvere i problemi con atti concreti e tangibili, senza cedere a logiche di speculazione politica, ma lavorando con responsabilità nell’interesse esclusivo della città.

I Consiglieri Comunali

Borromeo – Magrì – DeMaria – Quarta – Miceli – Penta – Colella