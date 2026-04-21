Partono domani, mercoledì 22 aprile, una serie di interventi che interesseranno la viabilità cittadina tra manutenzione stradale e opere in fase conclusiva allo stadio “Fanuzzi”.

Sul fronte della pavimentazione, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria in via Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro. Con ordinanza del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stato disposto, dalle ore 7 alle 17 e fino al 22 maggio, il divieto di sosta su entrambi i lati delle carreggiate interessate, con rimozione forzata dei veicoli. In particolare, il provvedimento riguarda via Togliatti nel tratto compreso tra via Lanzillotti e via Irpinia, oltre a viale Aldo Moro in entrambe le direzioni.

Parallelamente, proseguono verso la conclusione i lavori di riqualificazione dello stadio comunale “Franco Fanuzzi”, intervento legato anche alla preparazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per consentire le operazioni di una gru all’interno del cantiere, è stata disposta la chiusura al traffico di via Santa Maria del Casale nelle giornate del 22, 23 e 24 aprile e, successivamente, il 4, 5 e 6 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18. Nelle stesse giornate sarà in vigore anche il divieto di transito e di sosta lungo la via.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione, sottolineando come i disagi siano temporanei e legati a interventi considerati strategici per migliorare sicurezza e fruibilità delle infrastrutture cittadine. Garantito, al contempo, il monitoraggio costante dei cantieri per contenere al massimo l’impatto sulla circolazione.