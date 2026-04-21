Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana, allo spaccio di stupefacenti e alle truffe, specialmente quelle ai danni di anziani.

Nel corso del servizio:

· a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, dovendo espiare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Oria nel 2019;

– denunciato sei persone di età compresa tra i 36 ed i 62 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso poiché, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di alcuni quantitativi di cocaina e hashish, unitamente a materiale per il confezionamento delle sostanze, nonché di una pistola a salve priva di tappo rosso e del relativo munizionamento. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato;

– denunciato un uomo per truffa poiché, mediante annunci di vendite on line di cosmetici, ha indotto la vittima ad effettuare un bonifico di oltre 5.000,00 euro, senza spedire i prodotti;

· a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo scontare la pena di un anno e 6mesi di reclusione per lesioni personali e furto aggravato;

· a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per violazione degli obblighi di custodia di cose sottoposte a sequestro poiché, senza autorizzazione, avrebbe spostato in altro luogo l’autovettura che gli era stata affidata in custodia a seguito di un sequestro amministrativo;

· a Francavilla Fontana, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per guida sotto l’influenza dell’alcool poiché, fermato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,56 g/l. La patente di guida è stata ritirata ai fini della successiva sospensione.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.