Si è tenuto stamattina presso la Prefettura di Brindisi un incontro tra il Prefetto Guido Aprea e il Presidente della Sezione Tiro a Segno di Brindisi Sante CALI’.

L’incontro chiesto dal Presidente CALI’ ha voluto porre l’accento su quanto la Sezione T.S.N. di Brindisi nell’ambito dell’attività di pubblico servizio erogato, si è impegna con grande professionalità nel corso degli anni divenendo, come riscontrato dagli utenti, un’eccellenza sul territorio di Brindisi provincia e province limitrofe. Questo servizio pubblico investe un’ampia platea di utenti che va dai privati cittadini agli Agenti di Polizia Locale che, devono ottenere l’abilitazione tecnica per poter accedere ai vari tipi di porto d’armi.

Il Prefetto Guido Aprea, dimostrando molta sensibilità sul tema ha voluto coinvolgere all’incontro il Capo di Gabinetto Dott.ssa Angela Barbato e la Dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale Dott.ssa Maria Rita Coluccia.

Alla Dott.ssa Coluccia, il Presidente Sante CALI’, ha chiesto un approfondimento sul tema delle certificazioni che, la Dottoressa ha colto positivamente rinviando l’incontro.

A conclusione dell’incontro il Presidente Sante CALI’ ha voluto omaggiare Sua Eccellenza Guido Aprea di una targa come segno di gratitudine per l’attenzione che ha voluto riservare alla realtà del Tiro a Segno di Brindisi; Il Prefetto ringraziando per il pensiero avuto ha promesso che sarà lieto di visitare la struttura brindisina non appena gli impegni glielo consentiranno.