Il dibattito animatosi intorno alla Movida cittadina ha evidenziato alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi. Si avverte con chiarezza una sorta di accanimento nei confronti dei gestori dei locali del centro storico, apparentemente con il solo obiettivo di limitare eventuali fastidi per i residenti. In realtà, ciò che sta emergendo è una chiara volontà di concentrare le attenzioni sulle vie del centro per poi lasciare campo libero a tutto ciò che avviene fuori dalle mura della città.

Per questa ragione, ho chiesto espressamente all’Assessorato alle Attività Produttive di disporre controlli accurati da parte della Polizia locale su tutti gli eventi che vengono pubblicizzati sui social e che richiamano la presenza di centinaia – se non di migliaia – di persone.

A quanto pare, infatti, a Palazzo di Città non sarebbe stata concessa alcuna autorizzazione e quindi tali eventi si sarebbero svolti in piena inosservanza delle regole. E tutto questo starebbe per avvenire anche in riferimento ad eventi previsti per le prossime settimane.

Ho chiesto all’Assessorato di sottolineare eventuali anomalie riscontrate dalla Polizia Locale con apposita relazione per eventuali segnalazioni agli organismi competenti, ivi compresa la Guardia di Finanza per i provvedimenti del caso. L’obiettivo è di far rispettare le regole a tutti, senza esclusioni e privilegi. La tattica del ‘tagliafuori’ per conquistare il mercato della Movida questa volta non passa!

Lino Luperti – Condigliere comunale e provinciale