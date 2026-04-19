Notte intensa sulle strade del territorio, tra Brindisi, Francavilla Fontana e Oria, dove si sono registrati tre distinti incidenti stradali nel giro di poche ore.

Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 50 che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli. Una BMW 318, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada terminando la sua corsa in un canalone. Due le persone rimaste ferite. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che ha provveduto al soccorso degli occupanti e alla messa in sicurezza dell’area, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine.

Poche ore dopo, in nottata, un secondo incidente si è verificato in via Martiri delle Forze Ardeatine, a Brindisi. In questo caso un’autovettura si è ribaltata sulla sede stradale. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti per estrarre e soccorrere il conducente, oltre a mettere in sicurezza il mezzo. Presenti sul posto anche la Polizia di Stato e il personale del 118.

Il terzo sinistro è avvenuto nel corso della stessa notte in contrada Chiusurella, nel territorio di Oria. Una Volkswagen Jetta, con a bordo quattro persone, è finita contro un muretto. L’impatto ha richiesto l’intervento di ben quattro ambulanze del 118, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Sul posto anche i Carabinieri delle compagnie di Erchie e Francavilla Fontana per i rilievi del caso.

Un bilancio complessivo che parla di più feriti e di una notte segnata da una serie ravvicinata di incidenti, su cui sono in corso gli accertamenti delle autorità per chiarire dinamica e responsabilità.