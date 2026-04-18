Confindustria Brindisi rafforza il proprio impegno sui temi della parità di genere e della valorizzazione del talento femminile con la costituzione ufficiale del Comitato Imprenditrici – a quello che risulta unico nel Sistema Confindustriale – un organismo che rappresenta oggi una realtà concreta, dinamica e in forte espansione all’interno del sistema associativo.

Istituito nel 2021 su impulso dell’allora Presidenza, il Comitato ha conosciuto negli ultimi anni una significativa evoluzione, consolidandosi come punto di riferimento per le imprenditrici e per tutte le figure femminili che ricoprono ruoli di responsabilità nelle aziende associate. A coordinarne le attività è l’Avv. Alessandra Cursi, Presidente di STP Brindisi, figura voluta dal Presidente Giuseppe Danese all’interno della squadra di Presidenza, a testimonianza dell’attenzione strategica riservata al tema della valorizzazione della leadership femminile.

Il coordinamento delle attività si avvale inoltre del supporto qualificato della struttura organizzativa di Confindustria Brindisi e, in particolare, del contributo di Valentina Arganese, che cura gli aspetti di gestione, segreteria e programmazione delle iniziative, garantendo continuità ed efficacia operativa.

Ad oggi il Comitato conta circa 50 componenti provenienti da diversi settori produttivi e dimensioni aziendali, a testimonianza della crescente attrattività di un modello fondato su partecipazione attiva, condivisione e responsabilizzazione. Il metodo di lavoro adottato è di tipo orizzontale: ogni componente è coinvolta nella definizione e realizzazione delle attività, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Il Comitato si distingue per un forte spirito di collaborazione e “sorellanza”, intesa come rete di sostegno reciproco tra professioniste, capace di generare valore, innovazione e cambiamento culturale nel mondo dell’impresa. Le riunioni periodiche, spesso organizzate anche presso le aziende delle componenti, favoriscono la conoscenza diretta delle diverse realtà imprenditoriali e rafforzano il senso di appartenenza e di rete.

Numerose le iniziative già realizzate, tra cui convegni e momenti di confronto sui temi della parità di genere, nonché la sottoscrizione di importanti protocolli d’intesa con istituzioni e stakeholder del territorio. Tra questi, si evidenziano le collaborazioni con ARPAL Puglia e con la Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, finalizzate alla promozione dell’occupazione femminile, al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e alla diffusione di politiche di welfare aziendale e pari opportunità.

Di particolare rilievo anche l’impegno concreto sul territorio: attraverso specifici percorsi di inclusione sono già state attivate esperienze di inserimento lavorativo per donne in condizioni di fragilità, confermando il ruolo sociale delle imprese e del sistema associativo.

Tra gli obiettivi strategici del Comitato rientrano la promozione dell’empowerment femminile, il sostegno a nuove forme di imprenditorialità di genere, la creazione di reti tra imprese e lo sviluppo economico delle realtà a maggiore presenza femminile. In questa direzione si inserisce anche il progetto di mentoring interno, volto a favorire lo scambio di competenze e la crescita professionale reciproca tra le componenti.

La recente legittimazione statutaria del Comitato, sancita dal Consiglio Generale del 31 marzo 2026, rappresenta un passaggio fondamentale che ne consolida il ruolo all’interno di Confindustria Brindisi e ne rafforza la prospettiva futura.

Con questa iniziativa, Confindustria Brindisi conferma la propria volontà di promuovere un modello di sviluppo inclusivo, capace di valorizzare il contributo delle donne nel mondo imprenditoriale e di generare impatti positivi e duraturi sul territorio.