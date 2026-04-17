Dal 21 al 23 aprile, presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, si terrà la seconda tappa del progetto “Navigare Insieme: l’Italia senza Barriere”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela con il sostegno di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone con disabilità allo sport della vela, promuovendo un modello di sport accessibile e inclusivo attraverso un calendario di attività diffuse su tutto il territorio nazionale. Dopo il grande successo della prima edizione, che nel 2025 ha fatto tappa in 11 località italiane registrando un’ampia partecipazione, l’iniziativa prosegue nel 2026 confermandosi come un punto di riferimento nel panorama dello sport inclusivo.

Le giornate di Brindisi saranno dedicate a scuole e associazioni che operano nel campo della disabilità, con attività condotte e supervisionate dai tecnici federali del settore Para Sailing. Nel corso delle tre giornate i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare la vela come disciplina capace di abbattere le barriere, favorire lo sviluppo di competenze personali e relazionali e promuovere una maggiore autonomia, vivendo al tempo stesso l’esperienza unica della navigazione in mare.

Il programma prevede attività differenziate tra mattina e pomeriggio. Le sessioni mattutine saranno rivolte agli istituti scolastici del territorio e comprenderanno momenti teorici e pratici, inizialmente a terra e successivamente in acqua. Gli studenti con disabilità parteciperanno insieme ai compagni normodotati, in un contesto pienamente inclusivo che rappresenta uno dei pilastri del progetto. Gli studenti avranno, inoltre, la possibilità di incontrare e confrontarsi con l’ambassador del progetto Carmelo Forastieri, atleta di alto livello del Team Nazionale Para Sailing della FIV e presidente dell’Associazione Italiana Classe Hansa, che simboleggia un’eccellenza nel settore e un modello a cui ispirarsi

Nel pomeriggio, le attività saranno dedicate alle associazioni del terzo settore attive sul territorio: volontari e persone con disabilità prenderanno parte a sessioni formative e pratiche che culmineranno con un’esperienza diretta di navigazione.

“Navigare Insieme è un progetto che porta la vela dove può fare davvero la differenza: tra i ragazzi, nelle scuole, accanto alle associazioni e nei territori. A Brindisi vogliamo offrire a sempre più persone con disabilità l’opportunità di avvicinarsi a questo sport in un contesto accogliente, formativo e inclusivo. La vela può diventare uno strumento concreto di autonomia, relazione e crescita personale”, ha dichiarato Fabio Colella, Consigliere FIV delegato all’attività para sailing.

“Interventi come questo hanno un impatto che va oltre la singola iniziativa: attivano competenze, coinvolgono scuole e associazioni e rafforzano il legame con il territorio. Quando l’accesso allo sport diventa più ampio, si generano anche effetti positivi su autonomia, formazione e partecipazione, che nel tempo si traducono in valore per la comunità” dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud UniCredit.

Tutte le attività si svolgeranno presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi. L’organizzazione della tappa è a cura della Federazione Italiana Vela, del circolo affiliato LNI e dell’associazione GV3, con il sostegno di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica.

“Navigare Insieme: l’Italia senza Barriere” si conferma così un progetto capace di unire sport, inclusione e territorio, offrendo a tutti la possibilità di vivere il mare senza ostacoli.