I gruppi consiliari Forza Italia, Movimento Regione Salento, Per Sempre Brindisi e Lista Marchionna Sindaco accolgono con grande favore il forte coinvolgimento popolare emerso in queste ore sul tema della movida cittadina.

I numerosi commenti, interventi e messaggi pubblici arrivati da cittadini di ogni età testimoniano un sentimento chiaro e diffuso: Brindisi vuole tornare a vivere. Tanti brindisini hanno espresso il desiderio di una città più dinamica, più attrattiva, più aperta ai giovani, alla socialità, agli eventi e alle opportunità economiche.

È un segnale importante che non può essere ignorato. Dietro quelle parole vi è l’amore sincero per la città, la volontà di contrastarne il declino e il bisogno di restituire centralità al centro storico come luogo di incontro, aggregazione e sviluppo.

Molti cittadini hanno evidenziato un tema reale: i giovani chiedono spazi sani dove ritrovarsi, divertirsi e vivere la propria città senza essere costretti a cercare altrove occasioni di svago. Allo stesso tempo, commercianti e operatori economici chiedono condizioni che consentano di lavorare, investire e creare occupazione.

La movida, se organizzata e ben governata, rappresenta una risorsa concreta per Brindisi. Significa presenze nelle strade e nelle piazze, maggiore vivacità urbana, sostegno alle attività commerciali, nuove opportunità per il turismo e una città più accogliente e moderna.

Per questa ragione riteniamo che il dibattito non debba essere affrontato in termini conflittuali, contrapponendo giovani e residenti o divertimento e quiete pubblica. La strada giusta è quella dell’equilibrio: più vita cittadina, dentro regole certe e condivise.

A Brindisi è già stato avviato un percorso serio di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, esercenti e cittadini, con l’obiettivo di definire soluzioni sostenibili: orari chiari, limiti sonori rispettosi del contesto urbano, controlli efficaci e iniziative di qualità.

In tale direzione sosteniamo con convinzione le proposte che puntano a rafforzare l’attrattività del centro cittadino attraverso l’installazione di sistemi di diffusione sonora nelle aree a maggiore afflusso pedonale programmando eventi coordinati direttamente dall’Amministrazione comunale.

L’obiettivo è offrire ai cittadini e ai visitatori una proposta musicale e culturale ordinata, regolata, uniforme e compatibile con il contesto urbano.

Le voci ascoltate in queste ore ci consegnano un messaggio preciso: Brindisi non vuole spegnersi. Vuole crescere, accogliere, creare occasioni, trattenere i giovani e guardare al futuro con fiducia.

Noi raccogliamo questo messaggio e continueremo a lavorare per una città più viva, più moderna e più protagonista.