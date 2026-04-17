La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi nel centro cittadino e nel corso della consueta attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di una coppia di giovani, un uomo pregiudicato e una donna incensurata originari di Brindisi, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del hashish e marijuana.

All’arresto dei predetti si è giunti all’esito di una serie di servizi di osservazione che gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato approfondendo una segnalazione dei poliziotti delle volanti che indicavano molteplici movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della coppia, che lasciavano presupporre lo svolgimento di un’attività illecita.

Avuto contezza di quanto era solito verificarsi nel corso delle sere è stata pertanto effettuata una perquisizione all’interno dell’abitazione che ha confermato la segnalazione.

Nell’ambito delle ricerche sono stati infatti rinvenuti un totale di circa 650 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana, oltre che tutto il kit necessario per il confezionamento e la vendita al dettaglio.

Alla luce di quanto rinvenuto, grazie alla perfetta sinergia tra l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Squadra Mobile della Questura di Brindisi, l’uomo e la donna sono stati pertanto tratti in arresto e, per come disposto dal pubblico ministero di turno, il primo tradotto presso la casa circondariale di Brindisi e la seconda posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.