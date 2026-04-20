Mercoledì 22 aprile 2026 alle 18,00 nella sala del MediaPorto di Brindisi (viale Commenda 1), sarà presentato l’ultimo impegno letterario di Tommaso Adriano Galiani, storico dell’arte e docente, il romanzo «Un sangue diverso» (BESA Editore, 2025).

L’evento, che rientra nel patto di collaborazione con il Polo Biblio – Museale di Brindisi, è organizzato da Italia Nostra Aps, che da oltre settant’anni persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese.

All’introduzione di Maria Ventricelli, presidente della Sezione di Brindisi dell’associazione, seguirà una conversazione pubblica con il giornalista Domenico Saponaro, in cui l’autore sarà invitato ad esporre il significato, la valenza del contesto storico e – senza svelarne le suggestive svolte narrative – i contenuti del suo ultimo lavoro editoriale.

Le vicende narrate nel volume si sviluppano attraverso una saga familiare potente che racconta l’emancipazione femminile attraverso gli occhi di Rosalia, una donna che non si è mai arresa, neanche di fronte alle insidie, i pregiudizi e le vessazioni nei confronti della figura femminile che hanno segnato gran parte del secolo scorso.

Nelle aspre colline della Lucania, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, Rosalia cresce con il peso di un’origine misteriosa. Figlia adottiva di un sindacalista agrario e di una madre severa e bigotta, scopre fin da bambina di avere «un sangue diverso» che la separa dal mondo che la circonda.

Quando la morte violenta del padre adottivo spezza la sua infanzia, Rosalia si ritrova intrappolata in una società rurale che vuole zittire le donne e negare loro ogni libertà. Ma lei è andata a scuola, ha imparato a leggere, a scrivere, a sognare, e soprattutto ha imparato a dipingere.

Il suo viaggio la porterà dalle campagne lucane alla Trieste mitteleuropea, dall’Italia fascista fino a Napoli del dopoguerra, in una ricerca disperata di sé. Tra amori proibiti, segreti di famiglia e le ombre del regime, Rosalia dovrà scegliere tra la sicurezza delle convenzioni e il coraggio della libertà.

Italia Nostra APS Sezione di Brindisi