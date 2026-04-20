Riuniti nell’ambito del tavolo tecnico “Progetto Cinematografico Internazionale TROTC” svolto presso la Questura di Brindisi, le Autorità e gli Enti del territorio hanno stabilito che, a partire dalla data odierna e fino al 5 maggio prossimo, la fascia costiera che va dalla torre aragonese a Punta Penna Grossa sarà inibita alla fruizione.

La disposizione temporanea è a tutela degli utenti della riserva di Torre Guaceto e del corretto svolgimento delle riprese cinematografiche in corso.