Ampia partecipazione al convegno organizzato dal SAP Brindisi dedicato ai temi delle pensioni, delle cause di servizio e delle tutele per le vittime del dovere. All’incontro hanno preso parte il segretario nazionale del sindacato, Vito Stasolla, e il segretario regionale Francesco Pulli, che hanno approfondito questioni di grande attualità per il personale in divisa.

Momento centrale dell’evento è stato il collegamento in videoconferenza del sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, che, dopo i saluti istituzionali, ha illustrato nel dettaglio i contenuti del nuovo Decreto Legge “Sicurezza”, recentemente approvato al Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati. La segreteria regionale SAP Puglia e il SAP Brindisi hanno espresso un sentito ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrata.

Nel corso del convegno sono stati rivolti saluti e ringraziamenti anche a Elena Marrazzi, segretaria provinciale CONFSAL Brindisi e assessore del Comune di Oria, per la sua presenza, e al questore della provincia di Brindisi, Aurelio Montaruli, intervenuto all’iniziativa.

“Un momento di confronto e aggiornamento fondamentale – sottolineano dal SAP – che conferma l’impegno della nostra organizzazione sindacale, maggioritaria sul territorio, nel garantire ai colleghi strumenti informativi e preparazione adeguata per affrontare le sfide quotidiane del servizio”.

Infine, il ringraziamento è stato esteso ad Elena Marrazzi, Segretaria Provinciale CONFSAL Brindisi ed assessore al comune di Oria, e a tutte le colleghe e i colleghi che hanno partecipato, contribuendo al successo dell’iniziativa, testimonianza di una comunità professionale sempre più consapevole e coesa.