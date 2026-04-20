Valtur Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Khalil Ahmad, esterno americano classe 1996, miglior realizzatore dello scorso campionato di Serie A2 con la Vuelle Pesaro alla media 21.6 punti in regular season.

Il giocatore, che ha scelto di indossare la canotta numero 8, ha firmato un accordo che prevede l’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione nella massima serie. Il suo arrivo a Brindisi, in partenza da Los Angeles, è previsto nelle prossime ore per mettersi a disposizione dello staff tecnico in vista dell’ultima giornata di campionato e nella fase post-season.

Ahmad è reduce dalla stagione nel campionato israeliano con il Maccabi Rishon Lezion, dove ha continuato a mostrare la sua capacità offensiva d’élite e l’impatto su entrambi i lati del campo, con una media di 15.3 punti, 2.2 rimbalzi e 2.6 assist in 21 partite.

Prodotto della Cal State Fullerton, nel quadriennio collegiale ha superato la soglia dei 1.000 punti in carriera e ricevuto diversi premi personali: due volte All-Big West Second Team (2018, 2019), due volte All-Tournament Team della Big West (2018, 2019), Big West-Freshman of the Year (2016) e tre volte Big West Player of the Week.

Il suo nome è scritto nella storia recente della lega canadese, dove torna ogni volta da quattro anni appena conclusi i campionati europei. Ahmad ha accumulato una lista senza pari di riconoscimenti, tra cui giocatore dell’anno (2022), difensore dell’anno (2023), due volte giocatore ‘clutch’ dell’anno (2022, 2023), tre volte selezionato nella prima squadra All-CEBL (2022-2024), miglior realizzatore (2022), leader delle palle rubate (2023) e MVP delle finali (2024). Nel 2025 ha aggiunto un altro capitolo alla sua eredità, guidando i River Lions al secondo titolo consecutivo e conquistando il suo secondo MVP consecutivo delle Finals alla media di 19,8 punti, 5,3 rimbalzi, 3,8 assist e 1,3 palle rubate durante la stagione 2025.

L’atleta ha costruito un curriculum internazionale di ottimo livello grazie alle stagioni in Islanda, Danimarca, Belgio (dove ha vinto sia il campionato belga che la BNXT League con Oostende) e Italia nonché una partecipazione in coppe europee nella FIBA BCL (nove presenze alla media di 22.6 minuti a partita e 12.8 punti di media).

Nella scorsa stagione in Serie A2 è stato protagonista di grandi performance realizzativa, per ben sei volte oltre 30 punti tra cui il ‘season high’ di 45 punti in 46 minuti contro Orzinuovi. Da ricordare le sue prestazioni da 32 punti con 7/11 da tre punti contro la Fortitudo Bologna e i 38 punti in 38 minuti contro Rimini con la miglior valutazione stagionali pari a 37.

Benvenuto a Brindisi, Kahlil!

KAHLIL AHMAD – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Anaheim, California – 24/12/1996.

Altezza: 193 cm.

Peso: 84 kg.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Guardia.

Carriera: Cal State Fullerton (2015-19, NCAA), Keflavik (2019/20, ISL), Horsens (2021/22, DNK), Niagara River Lions (2021-2025, CAN), Hapoel Beer Sheva (2022/23, ISR), Oostende (2023/24, BEL), Pesaro (2024/25, Serie A2), Rishon Lezion (2025/26, ISR).

Competizioni europee: Basketball Champions League – Oostende 2023-24.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi