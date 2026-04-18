Lunedì 20 aprile, dalle ore 13.30 alle ore 14.30, Piazza Regina Margherita – antistante la Biblioteca sociale Enzo Cosma di Tuturano – ospita l’evento conclusivo del percorso “Tuturano Ti Vorrei”. L’appuntamento, aperto alla comunità, rappresenta un momento di scambio per raccontare il progetto e visitare la mostra d’arte contemporanea “Potevo farlo anch’io”, esposizione itinerante allestita tra le strade principali della frazione brindisina.

Il programma prevede un momento di condivisione collettiva del cammino svolto, seguito dalla visita guidata alla mostra. Le opere esposte – realizzate da bambine e bambini dell’Istituto Comprensivo Centro–Tuturano – spaziano dalla fotografia al ritratto su tela, dalla scultura alla street art, fino all’action painting, e documentano i laboratori artistici condotti nel corso del progetto. La visita sarà guidata da Valeria Gatti, storica dell’arte e curatrice del percorso laboratoriale e della mostra, con gli operatori del Servizio La Città dei Ragazzi e il team di Tuturano Ti Vorrei.

“Potevo farlo anch’io”, nato come dispositivo educativo e relazionale per trasformare lo spettatore in soggetto attivo, ha accompagnato bambini e adulti attraverso laboratori ispirati a maestri dell’arte contemporanea – da Cindy Sherman a Yayoi Kusama, da Alberto Giacometti a Jackson Pollock – in un processo di osservazione, decostruzione e rielaborazione del linguaggio artistico.

Il titolo della mostra rispecchia lo spirito dell’intero progetto: di fronte a ciò che manca, la comunità non ha assistito, ha agito. Da “potevo farlo anch’io” a “possiamo farlo insieme”.

“Tuturano Ti Vorrei” ha attraversato diverse fasi: un’analisi dei bisogni del territorio condotta attraverso incontri, questionari e interviste qualitative; la progettazione partecipata delle attività; l’allestimento pop-up di alcuni spazi della Casa di quartiere “Gala House” con un ricco calendario di laboratori gratuiti; un percorso di formazione rivolto ai giovani under 35 per la gestione condivisa della Casa di Quartiere. Tra febbraio e marzo, il progetto ha raggiunto una dimensione nazionale con il laboratorio intensivo “XYZ – Viaggio intorno al sole”, condotto da La Scuola Open Source: circa cinquanta partecipanti provenienti da tutta Italia hanno lavorato per una settimana a Tuturano su comunicazione, prototipazione di arredi e modelli di gestione sostenibile degli spazi.

Il progetto ha registrato una partecipazione settimanale stimata di oltre sessanta cittadini tra bambini, adolescenti, giovani e adulti. Oltre cinquecento le persone complessivamente coinvolte nel percorso, attraverso dieci laboratori attivati – dalla street art alla fotografia, dall’autoproduzione musicale all’imprenditoria giovanile e all’arte contemporanea – e quattro eventi pubblici.

L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo Politiche Giovanili per l’anno 2022, sostenuta e promossa dal Comune di Brindisi, con la Direzione strategica di ImmaginAbile Impresa Sociale.

“Tuturano Ti Vorrei” ha coinvolto una rete di soggetti radicati nel territorio: le scuole De Amicis e Don Bosco dell’IC Centro–Tuturano, il Servizio La Città dei Ragazzi, l’associazione Fr-Azione Tuturano, il SAI, docenti, famiglie, residenti e volontari. Al percorso hanno contribuito anche Pazlab, per la costruzione dell’identità visiva del percorso partecipativo, e La Scuola Open Source, per i laboratori di progettazione collaborativa.

Canali social del progetto:

Facebook e Instagram: TuturanoTiVorrei