Il 18 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Radioamatore, una data non casuale perchè proprio in questo giorno – nel 1925 – nasceva a Parigi l’Unione Internazionale Radio Amatori (I.A.R.U.), in quello che era il primo meeting mondiale di appassionati di comunicazioni via radio. La IARU,in Italia rappresentata esclusivamente dall’ARI, ha lo scopo di riunire tutti i Radioamatori del Mondo, una categoria che ancora oggi,nell’era dei cellulari e di internet è sempre attiva e fornisce servizi utili alla Comunità.

In occasione dell’evento internazionale ,l’ Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Brindisi, sarà aperta sin dalla mattina a tutta la Cittadinanza ed a tutti i Radioamatori-

Si potrà ammirare la mostra delle apparecchiature radiantistiche di varie epoche che sono esposte e catalogate con cura dai nostri Soci.

Dalla nostra Sala Radio si potrà assistere ai collegamenti radio che verranno effettuati con i Radioamatori di tutto il mondo.

L’accesso sarà ovviamente libero e gratuito.

Apertura dalle 09:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:00

Vi aspettiamo

Siamo a Brindisi – quartiere La Rosa – ,via delle Mimose 24,1 piano

Comunicato stampa ARI Brindisi