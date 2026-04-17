Prendersi cura del mare partendo dalla terra, con le mani e con il cuore. L’ATS BrindiSea debutta ufficialmente sul territorio brindisino e lo fa con un invito rivolto a tutta la cittadinanza: una giornata di volontariato ambientale dedicata alla pulizia della costa.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile alle ore 09:30. Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti sarà l’ingresso del lido “Granchio Rosso”, da dove le squadre di volontari si muoveranno per intervenire su due aree di straordinario valore naturalistico, ma spesso fragili: il Parco del Serrone e la zona di Punta Penne.

L’evento segna l’esordio operativo dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) BrindiSea, nata con l’obiettivo di promuovere la tutela del territorio, la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio costiero locale attraverso le azioni sociali.

Dettagli dell’evento

• Data: Domenica 19 Aprile

• Orario di raduno: 09:30

• Punto di incontro: Ingresso Lido “Granchio Rosso” (Brindisi)

• Cosa portare: Si consiglia abbigliamento comodo e guanti da lavoro.

L’iniziativa punta non solo alla rimozione fisica dei rifiuti abbandonati e delle plastiche portate dalle mareggiate, ma anche a creare un momento di aggregazione e confronto sul futuro del mare di Brindisi. Questo sarà possibile anche grazie al supporto dell’azienda Teknoservice e al Comune di Brindisi, ai quali l’ATS rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.