Continua il viaggio Pasquale, per i due giovani Artisti fasanesi, Giuseppe Dibello e Anna Rosa Cincavalli, in collaborazione con il Comune di Fasano, hanno realizzato presso la Chiesa del Cimitero di Fasano un Diorama Pasquale dedicato al “Corpus Domini”, per celebrare i 60 giorni dopo la Pasqua.
Il Diorama Pasquale raffigura l’Ostensorio sottostante l’Ombrello processionale e gli ornamenti floreali per onorare il passaggio del Corpo di Cristo, durante la Processione.
Il Diorama sara’ esposto a partire dal 01 giugno 2026 al 07 giugno 2026, i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00, dalle 16.10 alle
18.20, i giorni festivi dalle 08.00 alle 13.00