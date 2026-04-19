Dopo la chiusura della stagione sportiva per la Olio Pantaleo Fasano è tempo di bilanci. Campionato decisamente straordinario per le gialloblù del presidente Renzo Abete che all’esordio storico nel campionato di serie A2-Tigotà hanno conseguito con largo anticipo la matematica permanenza nel campionato cadetto della pallavolo femminile italiana. Un risultato storico per una matricola assoluta di questo torneo che si aggiunge alla grande collezione di risultati e vittorie ottenuti negli ultimi cinque anni dalla società fasanese. “Siamo felicissimi di questo traguardo – afferma il numero uno della società fasanese – forse un po’ inaspettato alla vigilia. Questo risultato rafforza il lavoro fatto dalla società e soprattutto dal nostro main-sponsor Oleifici Nicola Pantaleo S.P.A. nelle persone di Nicola Pantaleo e Amalia Menna Pantaleo che ci hanno permesso di costruire questo sogno. Un grazie speciale anche al nostro presidente onorario Italo Pantaleo della GMC Fasano, per aver sempre avallato i nostri progetti con una presenza costante all’interno della nostra famiglia. Un grazie totale a tutti i nostri sponsor che hanno affiancato con il loro contributo la società a realizzare questo grande risultato.

Le vittorie e il risultato conseguito sono il frutto di un grande lavoro di squadra e di tanti collaboratori che settimanalmente hanno speso il loro tempo libero per far sì che tutto fosse realizzato secondo i canoni del regolamento e dello spettacolo a favore del nostro grande pubblico. Grazie infinite quindi a tutti coloro che hanno lavorato alacremente per molti mesi al nostro fianco affinchè tutto filasse liscio a tutte le latitudini. È oggi posso affermare con orgoglio che è stato fatto un grande lavoro.

Un grazie carico di riconoscenza è affetto va anche alle nostre ragazze che unitamente al nostro staff tecnico hanno reso vivo questo ennesimo risultato riscrivendo ancora una volta la storia della pallavolo femminile fasanese”.

Roster capitanato dalla palleggiatrice Margherita Muzi che non ha mancato di ripercorrere a nome di tutta la squadra una stagione stupenda.

“Questa stagione ci lascia dentro emozioni difficili da spiegare, ma incredibilmente forti. È stata un’annata storica per tutti noi. Abbiamo conquistato prima l’accesso alla Pool Promozione al termine di una regular season straordinaria, soprattutto nella sua seconda parte, che ci ha permesso di chiudere al quarto posto, alle spalle di formazioni come Talmassons, promossa in serie A1, e Brescia e Padova che si giocheranno sino alla fine il secondo slot per la massima serie. Un risultato che racconta il valore di questo gruppo.

Anche nella Pool abbiamo continuato a lottare, tra alti e bassi, riuscendo a chiudere all’ottavo posto, utile a conquistare con merito l’accesso ai quarti di finale per la promozione in Serie A1. Le due gare contro Altafratte Padova hanno dimostrato ancora una volta di che pasta eravamo fatte: due grandi prestazioni che purtroppo non sono bastate per andare avanti, ma che ci rappresentano pienamente.

Da capitano sono profondamente orgogliosa di aver indossato questa maglia, con quella striscetta sotto il numero 9 che per me ha significato responsabilità e appartenenza. Non mi sono mai risparmiata, così come nessuna delle mie compagne: ci siamo messe tutte a completa disposizione dello staff e della società, dal primo all’ultimo giorno.

Essere riuscite a tenere unito il nostro spogliatoio, anche nei momenti più difficili, è stata la nostra vera forza, quella freccia in più al nostro arco che ci ha permesso di andare oltre ogni aspettativa.

Non possiamo che essere fieri di ciò che abbiamo costruito, giorno dopo giorno. Questa stagione resterà per sempre nella storia di questa società e di questa città.

Da capitano, porterò con me ogni singola persona che ha fatto parte di questo percorso.

Ringrazio in maniera particolare i tifosi che sono aumentati di partita in partita e ci hanno fatto sentire tutto il loro calore e le persone che quotidianamente hanno fatto parte di questa stagione”.

Giada Amatori