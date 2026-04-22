Il 25 Aprile 2026, la costa brindisina tornerà a vibrare sotto i piedi dei runner per la 4ª edizione di “Corri sul Mare”. Un appuntamento ormai imperdibile che unisce l’agonismo sportivo alla bellezza incontaminata del territorio, snodandosi in un percorso di 7 km tra due dei punti più suggestivi del litorale: Torre Punta Penne e Punta del Serrone.

L’evento, organizzato con passione dall’ASD MFR Brindisi e dal Comitato Territoriale del CSI Brindisi APS, in collaborazione con Brindisea, conferma un pilastro della promozione sportiva locale, godendo del prestigioso patrocinio del Comune di Brindisi e della Regione Puglia, si inserisce all’interno del calendario dell’evento “Sulle vie del Brento” promosso dalla FIDAL Brindisi.

La competizione, curata dal Centro Sportivo Italiano, è aperta a tutti i runners amatori che desiderano vivere una mattinata di pura energia all’aria aperta respirando l’aria del mare.

La partenza è prevista alle 9,30, appuntamento presso Lido Granchio Rosso – Brindisi, prevede un percorso di 7 km suddiviso in due giri, in un panorama sospeso tra l’azzurro dell’Adriatico e la macchia mediterranea.

Ogni partecipante riceverà un esclusivo pacco gara contenente la maglietta ufficiale dell’evento. Il kit, comprensivo di pettorale, potrà essere ritirato la mattina stessa della gara direttamente presso il gazebo del CSI allestito nell’area di partenza.

Per quanti ancora non si sono iscritti, alla gara dei liberi, potranno farlo, sino alle ore 14 di venerdi 24 aprile, tramite il link presente sul sito www.csibrindisi.it o cliccando sul QR Code presente sulla locandina.

Al termine della gara, è prevista la premiazione per i primi tre classificati assoluti, sia per la categoria maschile che per quella femminile.